Biden'dan yeni gaf: Macron'u ve ülkesini karıştırdı

Geçmişteki benzer hatalar yapan Biden, 2022'nin Eylül ayında o bol miktarda bir ay önce vefat etmiş olan kongre üyesi Jackie Walorsk'a seslenerek “Jackie, Burada mısın? Jackie nerede? Muhtemelen burada olacağız” diye konuşmuştu. Biden, geçen yıl nisan ayında da bir konuşmasında Yeni Zelanda'nın All Blacks ragbi takımı ile İrlanda savaşında katılmış İngiliz askeri gücü Black ve Tans'ın isimlerini karıştırmıştı.





ABD'de bu yıl kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar, yaptığı bir gafla yeniden gündeme oturdu. Biden, pazar günü yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile karıştırırken ülkesini de Almanya olarak telaffuz etti.DW Türkçe'deki habere göre Las Vegas’ta düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan 81 yaşındaki Biden, üç yıl önce Macron ile G7 toplantısında yaşadığı bir anekdotu anlattı. 2021'de İngiltere'de yapılan zirvedeki konuşmasında "Amerika geri döndü" ifadesini kullandığını hatırlatan Biden, "Ve Almanya'dan…, yani Fransa'dan Mitterrand bana baktı ve yani… ne…, niye… ne süreliğine geri döndünüz dedi" ifadelerini kullandı.1996 yılında hayatını kaybeden François Mitterrand, 1981’den 1995’e kadar Fransa’nın cumhurbaşkanlığını yapmıştı. Biden’ın isimleri karıştırdığı konuşmanın videosu sosyal medya platformlarında binlerce kez izlendi ve paylaşıldı.Biden'ın selefi eski Donald Trump da geçen ay benzer bir gaf yaparak partideki rakibi Nikki Haley ile Nancy Pelosi'nin isimlerini karıştırmıştı. 77 boyutlu Trump'ın bu gafı Haley'in kampanya konuşması sırasında Trump'ın zihinsel yetilerini sorgulamasına yol açmıştı.Başkan Biden da Trump'ı sosyal medya hesabından alay ederek “Nikki Haley ile her konuda aynı fikirde değilim ama şu konuda hemfikiriz: O Nancy Pelosi değil” yazmıştı.