Eski başkan, helikopter kazasında öldü

Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın helikopter kazası geçirdiği açıklandı.



İçişleri Bakanı Carolina Toha, 74 yaşındaki Pinera’nın ölümünü doğruladı.



Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco bölgesine düşen helikopterdeki diğer üç kişinin sağ kurtulduğu, Pinera’nın cesedinin de bulunduğu bildirildi.



3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Günlerdir yangınların devam ettiği ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Şili’de Pinera’nın ölümünün büyük üzüntü yarattığı ifade edildi.



Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Pinera'nın ölümünün ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini, cenaze töreninin cuma günü yapılacağını duyurdu.



İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI



Pinera, 2010-2014 ve 2018-2022 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı.



2010-2014 yılları arasında Pinera, Şili ile benzer ülkelere kıyasla hızlı bir ekonomik büyüme ve işsizlikte keskin bir düşüş sağlamıştı.



Pinere'nın başkanlığının ikinci dönemine ise protestolar damga vurmuştu. 2019 yılında metro ücretlerine yapılan zamla başlayan eylemler, şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.



Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dilemiş, ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş ve kabinesinden 8 bakanı değiştirmiş, ancak gösteriler durulmamıştı.



Pinera, 2022 yılında görevini mevcut devlet başkanı Gabriel Boric’e devretmişti.