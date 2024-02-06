Galatasaray Bandırmaspor'u eledi Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.







Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Nelsson'u yedek kulübesine çeken Buruk, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Kaan Ayhan'ı kadroya almadı. Buruk, Samsunspor mücadelesinin ilk 11'inden sadece Sanchez, Barış Alper ve Berkan'a görev verdi.







Orijinal bölgesi orta saha olan ve devre arasında takıma döndükten sonra sol bek olarak da sahaya çıkan Berkan, Bandırmaspor mücadelesinde Davinson Sanchez'in stoperdeki partneri oldu. 26 yaşındaki futbolcu, maçta kaptanlık pazubendini de taktı.







Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Galatasaray, Teksüt Bandırmaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.Galatasaray'a turu getiren golleri 27. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada yine penaltıdan Tete ve 90+6. dakikada yeni transfer Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gellerli ise 45+2. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Remi Mulumba'dan geldi.Karşılaşmada 3-0 öne geçmesine rağmen rakibinin farkı bir indirmesine engel olamayan Galatasaray, uzatma dakikalarında bir gol daha bularak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Bandırmaspor'un Mustafa Çeçenoğlu ile bulduğu bir gol ise Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası iptal edildi.Galatasaray, ilk golü köşe vuruşundan buldu. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Eyüp Aydın'ın ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top ağlara gidiyor.Galatasaray, dört dakika arayla kazandığı iki penaltı sonrası farkı üçe çıkardı.İlk penaltı golü Halil Dervişoğlu'ndan geldi. Wilfried Zaha'nın ceza sahasındaki pozisyounda potansiyel penaltı nedeniyle Muhammet Ali Metoğlu pozisyonu izlemeye gitti. VAR Sisteminde pozisyonu incelemesinin ardından penaltı kararını verdi.İkinci penaltı golünü ise Tete kaydetti. Tete'nin ceza sahası yayından kaleye gönderdiği şutunda Mehmet Özcan'ın topa dirseğiytle müdahale etmesi nedeniyle Muhammet Ali Metoğlu VAR sisteminde pozisyonu izleyip penaltı kararını verdi. Tete sol köşeye yrden yaptığı vuruş ile kaleci Akın Alkan'nın köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen topu ağlarla buluşturuyor.Bandırmaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu dönen topta Emre Batuhan Adıgüzel'in sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Sergen Piçinciol penaltı noktasında topu gösü ile kontrol etti ve ceza sahası sol çaprazda yaptığı yarım vole vuruşunda topu ağlara gönderdi.Karşılaşmada son bölüme girilirken Bandırmaspor'un farkı bire indiren golü geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Levent Ayçiçek'in ceza alanına gönderdiği ortasında Remi Mulumba yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Uzatma dakikalarında Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, topu ağlara göndererek ilk maçında golle tanışmış oldu. Gökdeniz Gürpüz ön alanda yaptığı pres sonrası kaptığı topta sağ kanatta Tete'ye gönderdi. Tete sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu arka direkte müsait durumda olan Carlos Vinicius'a aktardı ve Carlos Vinicius'a sadece dokunmak kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 4-2 kazanan Galatasaray, çeyrek finale adını yazdıran ekip oldu.Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı.Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi müzik yayını yapmazken, Galatasaraylı futbolcular da sahaya siyah formayla çıktı. Galatasaraylı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı, seremoniye ise depremden etkilenen illerin adı ve plaka kodunun yer aldığı tişörtle çıktı. Futbolcular, "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart taşıdı.İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.Galatasaray taraftarlar da, depremin yıl dönümünde tribünlere çeşitli pankartlar astı.Taraftarlar tribünlere, "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "Unutmadık, unutmayacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız", "Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte", "Felaketin birinci yılında ultrAslan hep yanınızda", "Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar" ve "Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta" yazılı pankartlar astı.Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Yılport Samsunspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği futbolcuların 8'ini Bandırmaspor maçının başlangıç kadrosuna almadı.Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Teksüt Bandırmaspor mücadelesine ilk 11'de başladı. Vinicius, Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarın önünde yaşadı.Vinicius, maçın uzatma dakikalarında attığı golle ilk maçında ağları havalandırma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu stoperde görevlendirdi.Bu sezon Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi futbolculardan farklı mevkilerde yararlanan Buruk, Berkan'ı bu kez de stoperde oynattı.Bandırmaspor'u destekleyen taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.Balıkesir'den birçok otobüsle İstanbul'a gelen bordo-beyazlı taraftarlar, kendileri için ayrılan deplasman tribününü büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarını tezahüratlarla destekledi.