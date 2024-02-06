Prof. Dr. Ercan'dan çarpıcı Hatay açıklaması: Şehri büyük bir felaket bekliyordu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sözcü TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı Deprem Özel programının konuğu oldu. 6 Şubat depremine değinen Ercan, Hatay'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ercan, şu ifadeleri kullandı;



"BU BİZİM TAHMİNLERİMİZ ARASINDA YOKTU"



Hatay'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de, Adana'da, Malatya'da deprem olmadı. Depremin olduğu yer sadece Kahramanmaraş.



*Süreki Hatay'da deprem olacak ve bu 7.5'in üzerinde olacak diye dikte ettiğimiz bir olay vardı. Ama Hatay'da deprem olmadı. Deprem Hatay'ın doğusundan geçen ölü deniz kırığının en ucundaki küçük bir parçada oldu, Pazarcık denilen parçada...



*Bu bizim tahminlerimiz arasında yoktu, depremi Hatay'ın merkezinde beklerdik, tam ucunda oluştu. 7.8'lik deprem ucunda oluşunca buradaki gerginlik onun kuzeyindeki Doğu Anadolu kırığına sıçradı.



"ÇOK OLAĞANÜSTÜ BİR OLAY"



*Bu çok olağanüstü bir olay; bir kırık diğer kırığa gerginlik aktardı. Doğu Anadolu kırığına geçince olağanüstü bir durum gerçekleşti ve Doğu Anadolu kırığı harekete geçti ve Malatya'ya doğru gerginlik büyük bir hızla gitti. Malatya odaklı bir deprem yoktu ancak bu ili yıktı. Ondan sonra beklenmedik bir olay daha oldu. Bu kez Doğu Anadolu kırığından geri dönerken bu kez Kahramanmaraş'ı yıktı.



*Gerginlik ondan sonra Osmaniye'ye ve ordan da Kırıkhan'a geldi. Aslında bu illerin hiçbirinde deprem olmadı, sadece sarsıntı geldi. Gerginlik ondan sonra Amanos'a geçti ve Hatay'a giriş yaptı.



*Depremin gerginliği Hatay'ı yıktı ve bu kez gelip Defne'de durdu. Burada iki tane deprem oldu. Depremlerden biri Pazarcık'ta diğeri de Narlı'da oluştu. Daha sonra da bu gerginlik Adana'yı sarstı.



"HATAY'IN DEPREMİ HÂLÂ DURUYOR"



*Hatay'ın depremi hâlâ duruyor. Hatay'ı yıkan kırık Amanos kırığıydı. Amanos kırığı bir deprem yaparak kırılmadı. Pazarcık'ta olan depremin etkisiyle kırıldı.



*Hatay'ın içerisinde geçecek bir deprem artık geçerli değil. Eğer Pazarcık depremi Amanos kırığını harekete geçirmeseydi, Hatay'da şu an 7.5 ile 8 büyüklüğünde bir deprem beklenecekti.



"HATAY'I DAHA BÜYÜK BİR FELAKET BEKLİYORDU"



*Hatay bu kadar yıkıma rağmen ucuz atlattı, çünkü Hatay'ı daha büyük bir felaket bekliyordu. Tarihte öyle büyük depremler olmuştur ki Hatay'da 300 bin kişi öldürmüştür.