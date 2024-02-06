Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş'tan tepkilerin ardından açıklama /06 Şubat 2024 22:17

Lütfü Savaş'tan tepkilerin ardından açıklama

Hatay'da deprem anması programında kendisine yönelik tepkilerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan açıklama geldi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre CHP'nin Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı 31 Mart'ta yeniden aday göstermesi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bugün kentte düzenlenen 6 Şubat anma programında vatandaşların protestolarına maruz kalan  Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİM"

Kendisine yönelik tepkilere değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı;

*Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir.

*Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız.

*Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim. Sevgi ve saygılarımla.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik eylemlerin ardından Savaş'ın adaylığını yeniden görüşüleceğini söyledi. Günaydın; protestoların partiye değil Savaş'a yönelik olduğuna işaret ederek "Protestolardan ortaya çıkacak sonuçlar, CHP MYK'sında ve PM'sinde değerlendirilecektir" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lütfü Savaş'tan tepkilerin ardından açıklama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:48