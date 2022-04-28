Samanyolu Haber /Gündem / Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı /28 Nisan 2022 11:02

Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı

Haftalık karikatür ve mizah dergisi Uykusuz, sanıklarına ceza yağan Gezi Davası kararını kapağına taşıdı.

SHABER3.COM

Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına Gezi Davası kararını taşıdı. Kapakta “Bilin bakalım ne kararı vericem” yazısının ve duruşma salonundaki bir hakimin görselinin yer aldığı görüldü. Kirli sakallı 'klasil Siyasal İslamcı' tipleme ile daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimlerinden Murat Bircan tasvir edildi. Bircan, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde AKP’den Samsun Milletvekili aday adayı olmuştu. Daha önce avulat olan Bircan AKP döneminde 'sisteme dahil edilen' binlerce yandaş hakimden sadece biri.

Gezi Davası’nın geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Gezi Direnişini finanse ve organize etmekle suçlanan Osman Kavala müebbet hapis cezası alırken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin verdiği karar yurdun dört bir tarafında protesto edildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı Sonraki Haber >>

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:08