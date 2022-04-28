Uykusuz'dan 'Gezi Davası' kapağı





Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına Gezi Davası kararını taşıdı. Kapakta “Bilin bakalım ne kararı vericem” yazısının ve duruşma salonundaki bir hakimin görselinin yer aldığı görüldü. Kirli sakallı 'klasil Siyasal İslamcı' tipleme ile daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimlerinden Murat Bircan tasvir edildi. Bircan, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde AKP’den Samsun Milletvekili aday adayı olmuştu. Daha önce avulat olan Bircan AKP döneminde 'sisteme dahil edilen' binlerce yandaş hakimden sadece biri.Gezi Davası’nın geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında, Gezi Direnişini finanse ve organize etmekle suçlanan Osman Kavala müebbet hapis cezası alırken Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin verdiği karar yurdun dört bir tarafında protesto edildi.