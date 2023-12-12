Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzayda kaybolan domates aylar sonra bulundu /12 Aralık 2023 09:28

Uzayda kaybolan domates aylar sonra bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yetiştirilen ve kaybolduğu açıklanan domates aylar sonra bulundu. Domatesi yetiştiren astronot Rubio, domatesi yemekle suçlanmıştı.

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ABD'li NASA astronotu Frank Rubio'nun uzayda yetiştirdiği ilk domateslerden biri, uzayda kaybolduktan aylar sonra bulundu. Kaybolduğunda pek çok kişi domatesi Rubio'nun yediğini düşünmüştü. Rubio ise "Onu bulmak için saatler harcadım. En çok da onu yemediğimi kanıtlamak için bulmak istiyordum" diye konuşmuştu.

'DOMATES BİR GÜN ORTAYA ÇIKIP DOĞRU SÖYLEDİĞİMİ GÖSTERECEK'

News.com.au haber sitesinin aktardığına göre, Rubio, domatesi bu yılın mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yetiştirmiş, bu domates uzay ortamında yetiştirilen ilk domateslerden biri olmuştu. Ardından, domates bir gün birden bire kaybolmuş, pek çok kişi Rubio'nun domatesi yemiş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

371 gün sonra uzaydan dünyaya döndükten sonra düzenlenen NASA birifinginde konuşan Rubio, "Onu (domatesi) cırt cırtlı bantla bantladığımdan oldukça emindim. Ama geri geldiğimde gitmişti. O şeyi bulmak için saatlerimi harcadım. En çok da domatesi yemediğimi kanıtlamak için onu bulmak istiyordum. Kurumuş domatesin yıllar sonra bir gün ortaya çıkıp doğru söylediğimi kanıtlayacağına eminim" diye konuşmuştu.

'ARTIK ONU TEMİZE ÇIKARABİLİRİZ'

Rubio, bu açıklamayı yaptıktan iki ay sonra domates bulundu. ISS çalışanları, 6 Aralık Çarşamba günü ISS'nin 25'inci yıldönümü dolayısıyla yapılan bir yayın sırasında domatesi bulduklarını açıkladı. Uzay istasyonuna ağustos ayında giden astronot Jasmin Moghbeli, "İyi dostumuz Frank Rubio, uzun bir süre boyunca domatesi yemekle suçlandı. Ama onu temize çıkarabiliriz" dedi. Domatesin durumu hakkında ise bilgi verilmedi.
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