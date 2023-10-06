Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar, ABD’nin Türk İHA’sını düşürmesini böyle yorumladı: Mesaj mı verildi? /06 Ekim 2023 12:01

Uzmanlar, ABD’nin Türk İHA’sını düşürmesini böyle yorumladı: Mesaj mı verildi?

ABD'nin F-16 savaş uçağı ile dün Suriye'de Türk İHA'sını düşürmesi ile ilgili dikkat çekici yorumlar geldi.

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ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD’nin ilk kez bir NATO müttefikini vurmasıyla ilgili kapsamlı bir haber yayınladı…

Wall Street Journal’da yayınlanan haberde, Orta Doğu uzmanlarının görüşlerine de yer verildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, ABD’nin bu saldırı ile Ankara’ya bir mesaj vermiş olabileceği iddiasını ortaya attı.

Merkezi Washington’da bulunan Middle East Institute’ün (Orta Doğu Enstitüsü) Suriye Terörle Mücadele Programları Direktörü Charles Lister, “ABD her gün bir diğer NATO üyesinin İHA’sını düşürmüyor. Bu ABD’nin Ankara’nın bölgeden çıkması için bir mesaj okunabilir sadece. Fakat ben bu mesajın bu şekilde algılanacağını sanmıyorum” dedi.

Lister, “Türkiye, PKK’yı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor ve bu konu üzerine gitmeye devam edeceklerdir” ifadesini kullandı.

“TÜRKLER HAFİFE ALMAYACAKTIR”

Öte yandan bir dönem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Suriye direktörü olarak görev alan ve şu an Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü’nde görevli olan Andrew Tabler da Wall Street Journal’a konuştu.

Tabler, “ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini sakinleştirmesi çok zorlayıcı olacak. Türkler, kendi İHA’larından birinin düşürülmesini hafife almayacaklardır. Suriye’deki statüko her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Üçüncü parti gruplar bu alana askeri müdahalede bulunmaya devam edecek” yorumunu yaptı.
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