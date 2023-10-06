Beşiktaş'ta Deprem: Hoca görevi bıraktı, Yönetim kongre kararı verdi

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında Lugano'yu konuk etti. İlk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, mutlak favori olarak çıktığı Lugano karşısında büyük bir şok yaşadı.



2-0 öne geçtiği maçtan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş'a tepkiler çığ gibi geldi. Bu sabah ise istifa haberi geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görevini bıraktı. Başkan Ahmet Nur Çebi olağanüstü genel kurul kararı aldı.







Beşiktaş, Güneş'in istifası için resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır."Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, olağanüstü kongre kararını da şu resmi açıklamayla duyurdu: "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.