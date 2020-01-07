Samanyolu Haber /Teknoloji / Uzmanlar uyardı: WhatsApp’tan gelen linklere dikkat /07 Ocak 2020 11:12

Uzmanlar uyardı: WhatsApp’tan gelen linklere dikkat

Yeni yılda, sevgililer gününde, bayramlarda gönderilen ve ilk bakışta bir kutlama mesajı gibi görünen linkler virüs olabilir.

SHABER3.COM

Son günlerde ortaya atılan WhatsApp’ta yeni yıl virüsü olduğu her ne kadar bir aldatmaca olsa da, uzmanlar özel günlerde WhatsApp gibi uygulamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Buna göre yeni yılda, sevgililer gününde, bayramlarda gönderilen ve ilk bakışta bir kutlama mesajı gibi görününen linkler virüs olabilir.

Gizchina.com portalındaki habere göre, basit yeni yıl kutlama mesajı şeklinde gelen virüs, bilmeden tıklayan kişiyi zararlı bir siteye götürüyor. Zararlı siteye giriş yapıldıktan sonra hackerler, kullanıcının akıllı telefon veya bilgisayarındaki kişisel bilgisine ulaşıyor.

Bununla beraber rahatsız edici reklamlar, kişisel veri talepleri ve bazı servislere üyelik teklifleri de sürekli kullanıcının karşısına çıkmaya başlıyor.

‘Yeni yıl virüsü’ çok basit bir aldatmaca olsa da WhatsApp’ın en popüler mesajlaşma uygulaması olması nedeniyle bu tür virüslerin bu uygulama üzerinden yayılması daha kolay hale geliyor.

Uzmanlar, dikkatli olmayı ve gelen kutlama mesajlarına tıklayıp bağlantıları takip etmemeyi, hatta bilinmeyen kaynaktan gelen tüm mesajları engellemeyi tavsiye ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzmanlar uyardı: WhatsApp’tan gelen linklere dikkat Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:32:09