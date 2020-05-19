Samanyolu Haber /Ekonomi / 'V' Şeklinde büyüme bekleyen Ünal'a ekonomist cevabı: 'S' Şeklinde Sıvama bekliyorum /19 Mayıs 2020 10:19

'V' Şeklinde büyüme bekleyen Ünal'a ekonomist cevabı: 'S' Şeklinde Sıvama bekliyorum

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomik açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal için, "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu değil miydi? Ne ara ekonomi uzmanı kesildi?" diye sordu.

SHABER3.COM

Muratoğlu, "Salgın sonrası Türkiye ekonomisinde 'V' tipi ekonomik sıçrama modeli bekliyor kendisi… Nedir 'V modeli' derseniz harfin tipine bakınız. Yukarıdan aşağıya düşüp aynı hızla yükseliyor. Sahi Türkiye ne zaman yukarı çıktı? İnsan ister istemez onu düşünüyor. Zira ayıp ediyor. Ekonomide iniş yaşamadık ki! Ne zaman sorsak ülke devamlı sıçrama halindeydi. Hatta 'H' tipi haşmetliydi… En azından bize öyle denildi. Dikkat edelim de üstümüze başımıza sıçramasa bari…" düşüncesini dile getirdi. 

Muratoğlu, "Belki de verginin 'V'sinden bahsediyordur. Daha çok vergi getireceğiz demek istiyordur. Gizliden mesaj veriyordur. Ben bu sıçrama hamlesinin ardından 'S' tipi sıvama ve üzerine 'T' tipi tüy dikme bekliyorum. Benim asıl korkum 'Ç' tipi 'çekirge' modeli… Daha önce bir-iki sıçramış, hakkımızı kullanmıştık sanki… Mahir Bey'in piyasa analizleri biraz sıkıntılı… Tam bir yıl önce yerel seçimler arifesinde müjdeyi verdi; 'Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini'  söyledi. O konuşma sırasında dolar 5.25 seviyesindeydi! Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 6 seviyesini geçti, sonra 7'yi denedi... Kendisine güvenip ellerindeki doları satıp zarar edenlere var mı bir söyleyeceği? Tazmin edecek mi?" görüşünü savundu. 

Muratoğlu, "İşin ilginci dört bir köşesinden Amerikan, İngiliz, Japon ekonomistleri dünyanın kolay kolay toparlanamayacağını söylerken, onlardan fellik fellik para arayan Türkiye sıçrama halinde. Sana para veren ülke sıçrayamıyor, sen ondan borç alıp zıplıyorsun. Belli ki hayallerde yaşıyorsun! Şu bizim Tekirdağ'daki arsayı satsak o parayla da dükkan açsak diyen dayıma benziyorsun!" ifadesini kullandı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'V' Şeklinde büyüme bekleyen Ünal'a ekonomist cevabı:... Sonraki Haber >>

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:28