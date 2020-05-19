'V' Şeklinde büyüme bekleyen Ünal'a ekonomist cevabı: 'S' Şeklinde Sıvama bekliyorum

Muratoğlu, "Salgın sonrası Türkiye ekonomisinde 'V' tipi ekonomik sıçrama modeli bekliyor kendisi… Nedir 'V modeli' derseniz harfin tipine bakınız. Yukarıdan aşağıya düşüp aynı hızla yükseliyor. Sahi Türkiye ne zaman yukarı çıktı? İnsan ister istemez onu düşünüyor. Zira ayıp ediyor. Ekonomide iniş yaşamadık ki! Ne zaman sorsak ülke devamlı sıçrama halindeydi. Hatta 'H' tipi haşmetliydi… En azından bize öyle denildi. Dikkat edelim de üstümüze başımıza sıçramasa bari…" düşüncesini dile getirdi.







Muratoğlu, "Belki de verginin 'V'sinden bahsediyordur. Daha çok vergi getireceğiz demek istiyordur. Gizliden mesaj veriyordur. Ben bu sıçrama hamlesinin ardından 'S' tipi sıvama ve üzerine 'T' tipi tüy dikme bekliyorum. Benim asıl korkum 'Ç' tipi 'çekirge' modeli… Daha önce bir-iki sıçramış, hakkımızı kullanmıştık sanki… Mahir Bey'in piyasa analizleri biraz sıkıntılı… Tam bir yıl önce yerel seçimler arifesinde müjdeyi verdi; 'Seçimden sonra doların 5 TL'nin altına ineceğini' söyledi. O konuşma sırasında dolar 5.25 seviyesindeydi! Konuştuğu günden beri dolar yükselmeyi hiç kesmedi. Önce 6 seviyesini geçti, sonra 7'yi denedi... Kendisine güvenip ellerindeki doları satıp zarar edenlere var mı bir söyleyeceği? Tazmin edecek mi?" görüşünü savundu.





Muratoğlu, "İşin ilginci dört bir köşesinden Amerikan, İngiliz, Japon ekonomistleri dünyanın kolay kolay toparlanamayacağını söylerken, onlardan fellik fellik para arayan Türkiye sıçrama halinde. Sana para veren ülke sıçrayamıyor, sen ondan borç alıp zıplıyorsun. Belli ki hayallerde yaşıyorsun! Şu bizim Tekirdağ'daki arsayı satsak o parayla da dükkan açsak diyen dayıma benziyorsun!" ifadesini kullandı.



