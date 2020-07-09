Samanyolu Haber /Politika / Nobel ödüllü iktisatçıdan kriz çıkışı /09 Temmuz 2020 14:29

Nobel ödüllü iktisatçıdan kriz çıkışı

Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının akabinde dünya ekonomisinin "V" şeklinde toparlanacağına dair tahminleri "tam bir fantezi" diye niteledi.

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Columbia Üniversitesi Profesörü Joseph Stiglitz, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve merkezi Prag'da bulunan medya analiz sitesi Project Syndicate için "Post-Covid Öncelikleri" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Stiglitz, makalesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kontrol altına alınana kadar ekonomik toparlanmadan bahsedilemeyeceğini belirterek, "Sağlık krizine cevap verilmesi politika yapıcılar açısından en büyük öncelik." ifadelerini kullandı.

Salgının ardından yeni dönemde uygulanacak politikalara işaret eden Stiglitz, "En çok muhtaç durumda olanların korunmasına yönelik politikalar, gereksiz iflasların önüne geçilmesi için sağlanacak likidite, çalışanlar ve şirketler arasındaki bağların korunması zamanı geldiğinde yeniden hızlı bir başlangıç yapılması için gerekli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"V" TOPARLANMA FANTEZİSİ

Krizin başlangıcında çoğu insanın hızlı ve "V" şeklinde bir toparlanma tahmininde bulunduğunu aktaran Stiglitz, "Bu çekici bir fikirdi. Fakat şimdi temmuz ayındayız ve V şeklinde bir toparlanma büyük ihtimalle fantazi." tespitinde bulundu.

Stiglitz, salgının eşitsizliği artırabileceğini vurgulayarak, "Makineler virüs kapmayacağı için işverenler için çok daha çekici hale gelecekler. Özellikle de görece kalifiye olmayan emek gerektiren sektörlerde." dedi.

Stiglitz yeni dönemde zor kararlar verilmesi gerekeceğini ancak zamanı geçmiş, krizden önce de zorlanan eski perakende şirketleri gibi şirketlerin kurtarılmaması gerektiğini aktardı.

HARCAMALARDA ÖNCELİKLERE DİKKAT!

Koronavirüs'ün uzun süre var olabileceğini kaydeden Stiglitz, "Harcamalarımızın önceliklerimizi yansıtması gerekir. Salgın geldiğinde Amerikan toplumu ırksal ve ekonomik eşitsizlik sebebiyle bölünmüştü." ifadelerini kullandı.

Stiglitz, yeni dönemde büyük kamu harcamaları yapıldığını, yatırım yapılan şirketlerin sosyal ve ırksal adalete katkıda bulunması, sağlık sistemini güçlendirmesi, daha yeşil ve çevreci bir ekonomiyi desteklemesi gerektiğini belirtti. 

Nobel ödüllü iktisatçı halkın bunu talep etmeye hakkı olduğunu vurguladı.
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