Samanyolu Haber /Gündem / Vaka sayıları artıyor, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gündemde /21 Ekim 2020 15:21

Vaka sayıları artıyor, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gündemde

Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili bir son dakika iddiası geldi...

SHABER3.COM

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü bütün dünyada etkisini artırmaya devam ediyor…

Türkiye’de Eylül ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği corona virüsü ile ilgili kritik bir iddia İngiltere merkezli Reuters haber ajansından geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.

İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” dedi.

Pazartesi günü 2.026 yeni vakanın açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan yetkili, okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceği ve buna göre bir karar alınacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili semptom göstermeyen çok insanın olduğunu söylerken, “Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır” dedi. Bu yetkili, yeni sokağa çıkma yasağının daha dar ölçekli olacağını dile getirerek ekonominin korunmaya çalışılacağını aktardı.
“YASAKLAR İÇİN ÇOK BEKLEMEYECEĞİZ”

Yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü.

Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin sorulara yanıt vermediği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vaka sayıları artıyor, Türkiye’de sokağa çıkma... Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:52