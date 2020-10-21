Vaka sayıları artıyor, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gündemde

2019 yılının son haftalarında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü bütün dünyada etkisini artırmaya devam ediyor…

Türkiye’de Eylül ayından beri günlük vaka sayısının 1000’in üzerinde seyrettiği corona virüsü ile ilgili kritik bir iddia İngiltere merkezli Reuters haber ajansından geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka sayısının artmasının ardından sokağa çıkma yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söyledi.

İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka sayısının 5 katı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, “Birkaç hafta boyunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir” dedi.

Pazartesi günü 2.026 yeni vakanın açıklanmasından sonra Reuters’a konuşan yetkili, okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir değişiklik yaşanacağının izleneceği ve buna göre bir karar alınacağını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili semptom göstermeyen çok insanın olduğunu söylerken, “Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır” dedi. Bu yetkili, yeni sokağa çıkma yasağının daha dar ölçekli olacağını dile getirerek ekonominin korunmaya çalışılacağını aktardı.

“YASAKLAR İÇİN ÇOK BEKLEMEYECEĞİZ”







Yetkili, “Gündemimizdeki yasaklar, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için çok uzun süre beklemeyeceğiz” ifadesini kullandı.





Reuters’a konuşan bir başka yetkili de, Ankara ve İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını öne sürdü.





Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililerin sorulara yanıt vermediği belirtildi.