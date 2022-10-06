Samanyolu Haber /Gündem / "Vakti saati geldiğinde..." /06 Ekim 2022 22:53

"Vakti saati geldiğinde..."

Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna da cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı basın açıklamasında "Esad ile görüşür müsünüz?" sorusuna da cevap verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil. 'Mümkün değildir' gibi bir ifadeyi kullanan bir siyasetçi değilim. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşmeye gideriz. Alt kademe de zaten görüşmeler sürüyor. Bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması, bununla birlikte burada briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Geri dönüşümle ilgili de 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Rusya-Ukrayna savaşı bölgede atılacak adımları etkiledi. Rusya'nın İran'ın bölgede etkinliği var. Diğer yandan koalisyon güçlerinin etkinliği var. Başta ABD olmak üzere terör örgütüne silah, teçhizat yardımları yapılıyor. Vakti zamanı geldiğinde Amerikalı yetkililerle bunları görüşerek Suriye'nin kuzeyini bunlardan arındırmak istiyoruz.
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