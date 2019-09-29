Valilik'ten İmamoğlu'na 'davet' yanıtı

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deprem toplantısıyla ilgili “Davet edilmedim” açıklamasına “Devlet geleneğimize uymamaktadır” cevabını verdi. Valilik daha önce de çıkan haberler üzerine İmamoğlu’nun çağrılmadığı iddiasının gerçekleri yantıstamadığı yönünde bir açıklama yayınlamıştı.



Valilikten yapılan açıklamada, depremin hemen ardından yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la beraber İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı hatırlatıldı. Valilik, o toplantıda Oktay’ın 27 Eylül’de bir daha toplanmak için talimat verdiğini ve bunun için yazılı açıklamaya ve davete gerek olmadığını ifade etti.





Açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olduğu belirtilirken, Oktay’ın ilk toplantıdaki sözlü talimatının bir dahaki toplantı için yeterli olduğu anlatıldı.





Valilik’in açıklamasından ilgili bölüm şöyle:





“Bu toplantı için tüm görevliler orada bilgilendirilmiş ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırılmıştır. 27 Eylül 2019 tarihinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Hizmet Grupları görevlileri olan toplam 269 yetkili katılmıştır.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın, 269 görevli bu toplantıya gelmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB’den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan ‘Davet Edilmedim’ şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır.”





KURULDA KİMLER VAR?





AFAD’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu şöyle açıklanıyor:





“5902 sayılı Kanun gereği, afet ve acil durum hâllerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, resmî kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri, Kalkınma Bakanlıklarının Müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan kurul.”