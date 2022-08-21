Samanyolu Haber /Gündem / Varank vatandaşın aklıyla alay etti tepkiler üst üste geldi /21 Ağustos 2022 20:15

Varank vatandaşın aklıyla alay etti tepkiler üst üste geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Avrupa şehirleri ile Ankara'daki doğalgaz fiyatlarını karşılaştırğı hesabı alay kousu oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öyle bir hesap yaptıki görönler adeta şaşıp kaldı.

Avrupa şehirleri ile Ankara'daki doğalgaz fiyatlarını karşılaştıran Varank'ın adeta vatandaşın aklıyla alay ettiği bu hesabına tepkiler ise gecikmedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de hanelerde tüketilen doğalgazın Avrupa ülkelerine oranla ne kadar uygun fiyatla yurttaşların kullanımına sunulduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı "hesap"ta, Ankara'daki kullanılan 1 metreküp doğalgazla Amsterdam, Londra, Berlin ve Roma'da kullanılan aynı miktardaKİ doğalgazın fiyatını kıyasladı.

Varank bunu da ilgili başkentlerde kullanılan doğalgazın ücretlerini liraya çevirerek yaptı. Ve böylece Varank'ın hesabına göre Ankara'daki doğalgazın, anılan başkentler arasında en ucuz doğalgazın kullanıldığı Roma'dan bile yaklaşık 6 kat ucuz olarak tüketildiği ortaya çıktı(!)

Varank'ın bu hesabına sosyal medyada tepki yağdı.

Bağımsız Türkiye Partisi MYK Üyesi Hüseyin Turhan, Varank'ın ilgili paylaşımını alıntılayarak şöyle tepki gösterdi:

"Koskoca Bakanın yazdıklarına bakın!! Yahu cevap vermeye bile utanıyorum. (Asgari ücreti de Avrupalının aldığı maaş üzerinden TL yapıp açıklasanıza!) Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!"



"BİZİM İŞÇİLERİMİZ BİLET DAHİ ALAMIYOR"

Hesaba tepki  gösteren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Varank'a şu ifadelerle seslendi:

"Sayın Bakan o saydığın ülkelerin işçileri, emeklileri ülkemizde bizim yapamadıklarımızı yapıyor, en güzel yerlerinde, yiyip, içip eğleniyorlar! Bizim işçilerimiz, emeklilerimiz ise o ülkeye gitmek için uçak bileti dahi alamıyor! Ülke rakamları çarpıtarak, algı ile yönetilemez…"




"BUNA KUR FARKI DİYORUZ"

Hukukçu Ruşen Gültekin ise ilgili ülkelerdeki ücretleri "tuvalet" örneği vererek şöyle anlattı:

"Bu ülkelerde asgari ücret 1700 €. Türkiye’de 300 €.

Örneğin ben Almanya’da WC’ye girip 1€ verdiğimde TR’de 18 TL vermiş oluyorum. Türkiye’de WC’ye 18 TL isteyemeyeceğin gibi doğalgaza da Almanya’daki rakamı isteyemezsiniz. Biz buna kur farkı diyoruz. Şaka gibi ya"

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