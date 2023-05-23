Varank'ın 'aptalca' savunması Twitter'da TT oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Mehmet Yeşilkaya, Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.



Programın bir bölümünde Mehmet Akif Ersoy'un; "Adil bir seçim yarışı olmadığı eleştirisi var. Örneğin TRT muhalefete yer vermedi." sorusuna Bakan Varank; ""Ben de TRT’ye hiç çıkmadım." diyerek cevap verdi.



Varank ile gazeteciler arasında geçen diyalog şu şekilde:



Ersoy: Adil bir seçim yarışına gitmediğimiz eleştirileri geldi



Varank: Nasıl, adil nasıl olunuyormuş?



Ersoy: Devlet imkanlarını daha çok kullandığınız yönünde



Varank: Hangi devlet imkanını kullanmışız?



Par: Örneğin ‘TRT'ye bizi kesinlikle çıkarmadılar’ diye net bir eleştirisi var muhalefetin



Varank: Ben de çıkmadım TRT'ye



Par: Siz bir muhalefet, bir parti lideri olsaydınız...



Varank: Ben seçim döneminde bir kere bile TRT'ye çıkmadım