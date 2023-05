Saymaz programda yaşananları anlattı: "Kılıçdaroğlu'nun kulise çağırıp çay ikram ettiği AKP'li genç, aktroller tarafından linç edildi"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katıldı. Salonda ağırlıklı olarak muhalif gençler ile CHP'ye küskün gençler vardı.



Programı salondan izleyen Saymaz, o gece yaşananları anlattı. Saymaz, yanında oturan 2 AKP'li gençle konuştuğunu, programın ardından gençlerden birinin, “Gelirken çok negatiftim. Şu an değilim. Her şeye cevabının olması beni sevindirdi. Başörtüsünde helallik dilemesinden çok mutlu oldum. Oy da vermek isterim ama CHP zihniyetine güvenemiyorum. Eğer kazanırsa yapacaklarını görmek istiyorum. Şans vermek istiyorum.” dediğini aktardı.



Saymaz'ın program gecesinde yaşananları anlattığı yazının bir bölümü şöyle:



Bir genç kadın, Kılıçdaroğlu'na kazanabilecek adaylar varken, neden aday olmakta ısrar ettiğini sordu.



Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:



“Ben ‘Adayım' demedim. Beraber olduğumuz liderler ‘Sizin olmanız gerekir' dediler. Siz Türkiye'nin sorunlarını tek başınıza değil, beraber aşmak zorundasınız. Biz CHP olarak 400 milletvekili çıkarsak dâhi kimi sorunlar olabilir.”



CHP'nin neden TOGG'un, İHA ve SİHA'ların karşısındaymış gibi göründüğü soruldu. Kılıçdaroğlu, TOGG kurulurken kendisinin destek verdiğini ifade etti.



Dedi ki:



“Niye karşı olalım? Tam tersine her türlü desteği veririz. Bizim bir şanssızlığımız var, kim negatif bir şey söylese ‘CHP söyledi' oluyor. Biz söylemedik.”



Kemalizme ırkçılık dediği iddia edilen Yüksel Taşkın'ın neden aday gösterildiği soruldu. Kılıçdaroğlu, Taşkın'ı savunarak, “Asla ırkçılık olarak tanımlamadı” dedi.



Umut Nimet Ataş adlı Diyarbakır'dan geldiğini ifade eden AK Partili genç söz aldı. Taş, ak-trollerden ve A Haber'den duyduğu, asparagas haberlerden oluşan iddiaları kendi görüşü olarak aktardı ve soru olarak yöneltti.



O kadar ki…



Kılıçdaroğlu'na vatanseverlik dersi vermeye kalkışacak denli küstahlaştı. Şehitler ve şehit anneleri adına ahkam kesti.



Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li ve CIA ile bağlantılı şirkete vereceğini ileri sürdü.



Kılıçdaroğlu, adı geçen şirketin sahiplerinin Türkler olduğunu, Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu ve geçmişte AK Parti'nin de onlarla anlaşma imzaladığını hatırlattı.



İlk turun sonunda Kılıçdaroğlu, genci kulise çağırıp çay ikram etti. Taş, gördüğü ve şaşırdığı ilgiyi sosyal medyada paylaşırken; programı sabote etmek için görevlendirilen bir ak-trol “Can güvenliğim yok” diyerek salondan ayrıldı.



Taş, bir tehdit olmadığını ifade edince ak-troller tarafından linç edildi.