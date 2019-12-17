Varto belediye başkanı ile yardımcısı gözaltında

Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.





Halkların Demokratik Partisi adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Varto Belediye Başkanı seçilen Ülkü Karaaslan ile başkan yardımcısı Mahmut Yalçın bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından azledildi.





Polisler, Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ediyor.





Polis belediye binasında arama yaptı.



