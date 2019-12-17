Samanyolu Haber /Politika / Varto belediye başkanı ile yardımcısı gözaltında /17 Aralık 2019 13:59

Varto belediye başkanı ile yardımcısı gözaltında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nden önce Halkların Demokratik Partisi'ne mensup belediye başkanları için, "Yine kayyım atarız." demişti. HDP'nin kazandığı 64 belediyeden 25'ine kayyım atandı, başkanlar da birer birer tutuklanıyor,

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Muş'un Varto ilçesi Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan ile Başkan Yardımcısı Mahmut Yalçın görevden alındıktan sonra gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Varto Belediye Başkanı seçilen Ülkü Karaaslan ile başkan yardımcısı Mahmut Yalçın bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından azledildi. 

Polisler, Karaaslan ile Yalçın'ı bu sabah evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaaslan ve Yalçın'ın işlemleri devam ediyor. 

Polis belediye binasında arama yaptı.

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