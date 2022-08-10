Vatandaş pasaport bekliyor, alsa bile vize çıkmıyor

Pasaport almak isteyen Türk vatandaşlarının son dönemde iki sorunla yüz yüze kaldığı ifade ediliyor.





Pasaport alım süreçlerinin son dönemde çok uzadığı ve pasaport alındıktan sonra da özellikle Schengen vizesinde ret oranlarının arttığına dikkat çekiliyor.







diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pasaport alımındaki gecikmenin nedenini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, pasaport alımındaki gecikmenin nedenini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

Uzmanlar ise sorunun Covid döneminde ortaya çıkan ve otomotiv dahi birçok sektörü vuran çip krizinden kaynaklandığı belirtiyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek isteyenlerin Schengen vize başvurularında ret oranları gittikçe yükseliyor. Türkiye, bu soruna ilişkin hazırladığı raporu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sundu.İktidar bu nedenle AB’ye tepki gösterirken, vatandaşlar da aylarca pasaport alamadıklarını belirterek hükümeti suçluyor. Pasaportlarını yenilemek isteyenler veya yeni başvuru yapanlar normalde bir haftada çıkan pasaportun aylarca verilmemesinden yakınıyor.