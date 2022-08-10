İçişleri Bakanlığından AKP'li belediye başkanına inceleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, Şırnak Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek ile Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'in, "2012-2013 yıllarına ilişkin eylemlerinden dolayı yargılandıkları davada haklarında hapis cezası verilmesine rağmen İçişleri Bakanlığı'nca korundukları" yönündeki iddiaları üzerine AKP'li Hilal Belediyesi Başkanı Cevher Benek hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.





CHP'li Torun'un iddialarına yanıt veren bakan yardımcısının paylaşımında "Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.





Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Mahkum oldukları iddia edilen Belediye Başkanları’nın mahkumiyetine ilişkin Bakanlığımıza ulaşan bir mahkeme kararı yoktur" notunu düştüğü paylaşımında bakanlığın açıklamasına yer verdi.





"Ancak bakanlığımıza böyle bir ilk derece mahkeme kararı ulaşmamıştır. Bununla birlikte, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Sait Ürek'e atfedilen eylemlerin 2012-2013 yıllarına ilişkin olduğu, dolayısıyla Belediye Başkanlığı dönemine ait olmadığı anlaşılmıştır. Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek'e atfedilen eylemlerin ise belediye başkanlığı göreviyle ilgili olduğu tespit edilmiş ve adı geçen hakkında bakanlığımızca resen inceleme başlatılmıştır."



İçişleri Bakanlığı AKP'li Hilal Belediye Başkanı hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.