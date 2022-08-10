Samanyolu Haber /Gündem / İhraç edilmesi talebinde bulunuldu /10 Ağustos 2022 22:06

İhraç edilmesi talebinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte ziyarett ettiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin, Alevi Vakıfları Federasyonu yönetimi tarafından ihraç edilmesinin istendiği belirtildi.

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Üst üste meydana gelen cemevi saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki heyetle birlikte ziyarett ettiği Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin, Alevi Vakıfları Federasyonu yönetimi tarafından ihraç edilmesinin istendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Arif Ali Özzeybek ile birlikte organize etti ziyaret sırasında Hz. Ali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaşi Veli’nin fotoğraflarının cemevinden kaldırıldığı görüldü.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ile Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetilen cemevi idarecilerinin tamamının bu ziyaretten haberi olmadığı belirtilmişti.

Alevi Vakıfları Federasyonu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, kutsal değer ve ritüellerin istismarına sessiz kalındığını vurguladı. Açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi talebinde bulunulduğunu duyuruldu.
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