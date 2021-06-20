Samanyolu Haber /Dünya / Vatikan, AB'nin kurucularından Schuman'ı 'aziz' ilan edecek /20 Haziran 2021 17:32

Vatikan, AB'nin kurucularından Schuman'ı 'aziz' ilan edecek

Katolik Kilisesi, Avrupa Birliği'nin kurucularından Robert Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı.

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Vatikan, Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından kabul edilen Robert Schuman'ı aziz ilan etme süreci başlattı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis dün imzaladığı kararla Schuman'ı "kahramanca erdemleri" nedeniyle "mübarek" ilan etti. Katolik Kilisesi geleneklerine göre, bu aşamadan sonra Schuman'ın aziz ilan edilebilmesi için kendisine atfedilen iki "mucizenin" kilise tarafından tanınması gerekiyor.

BBC Türkçe'nin Roma muhabiri Övgü Pınar'ın haberine göre, aziz ilanı sürecinde "mucize" olarak genellikle, hastaların tıbben açıklanamayan bir şekilde iyileşmesi kabul ediliyor. "Mucize" onayı için, hastaların söz konusu kişi vasıtasıyla edilen dualar yoluyla iyileştiğine kanaat getirilmesi gerekiyor.

Katolik inancına bağlı olan Robert Schuman, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Fransız devlet adamı, bugünkü Avrupa Birliği'nin temellerini atan 1950 tarihli Schuman Planı'nın da mimarıydı.
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