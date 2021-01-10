Vebali büyük olanla ittifak olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün SP (Saadet Partisi) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle başlayan ittifak tartışmalarına SP'nin önceki Genel Başkanı YİK Üyesi Mustafa Kamalak da katıldı. “AK Parti'nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük” diyen Kamalak, “Ne pahasına olursa olsun, Saadet Partisi bildiği yoldan ayrılmamalı. Fazladan 3-5 milletvekilimiz olsun, iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerinden vazgeçmemeli” dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün SP'li Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Sürpriz ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.





Kamalak sözlerine şöyle devam etti: “Saadet Partisi AK Parti ile işbirliği yaparak AK Parti'yi aklamamalı. AK Parti'nin günahlarına ortak olmamalı. Saadet Partisi, AK Parti'yle ittifaka katiyen girmemeli. Doğru olanlar, doğru bildikleri yolda tek kişi kalsa da giderler. Erdoğan'ın ziyareti, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olabilir. Yüzde 50+1'i bulamıyor. Belediye seçimlerinde olduğu gibi en çok oyu alanın Cumhurbaşkanı seçilmesine yönelebilirler, bunun için Anayasa değişikliği gerekir. Cumhur İttifakı'nın ise bunu yapacak gücü yok. Geriye 50+1'i tutturmak için, MHP-BBP dışındaki partileri de etrafında birleştirmek kalıyor. Saadet Partisi, özgül ağırlığı fiziki ağırlığından büyük bir partidir. Saadet'e bu amaçla gitmiş olabilir.'' AKP'nin Suriye, Ergenekon-Balyoz, Çözüm Süreci, Bazı operasyonlarda yaptıkları yanlışlara karşı çıktıkları için sürekli damgalandıklarını belirten Kamalak, “Dik yürüdük. AK Parti'nin, Suriye'nin, Yemen'in, Libya, Ortadoğu'nun bu hale gelmesinde büyük vebali var'' dedi.