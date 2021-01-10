WhatsApp'ın dayatması AB'de geçerli değil

SAMANYOLUHABER- 2,5 milyar kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 2020 yılı sonunda kullanım sözleşmesini tek taraflı değiştirmişti. Şartlar ve Gizlilik Politikaları Güncellemeleri olarak geçen bu sözleşme, yürürlüğe giren yeni şartların kabul edilmesini mecburi kılıyor.





Başka bir ifadeyle sözleşmeye onay vermeyen uygulamayı kullanamıyor ve şu küçük notla uyarı da yapılıyor: "Bu tarihten sonra, WhatsApp kullanmaya devam etmek için yeni şartları kabul etmeniz gerekecek veya hesabınızı her zaman silebileceksiniz."





2014'TE FACEBOOK TARAFINDAN SATIN ALINDI





WhatsApp, Facebook eko-sistemine bağlı bir uygulama. Mark Zuckerberg bundan 7 yıl önce satın aldı ve düzenlemelere başladı. Bu dönemde uygulamaya bir dizi özellik ilave edildi.





Başlangıçta yalnızca metin mesajlaşma için kullanılan WhatsApp, bugün gelinen noktada belge gönderme, konum bilgisi iletme, işletme hesaplarıyla satış yapma gibi özellikler sunuyor.





Bunlarla birlikte kullanıcı verilerini de topluyor. Yani aslına bakılırsa mikrofon, konum, rehber ya da diğer erişim izinleri verilip uygulama kullanılmaya başlandığında şahsi bilgiler reklam verenlere satılıyor.







Yeni sözleşme onaylandığında ise bu verilerin tamamı Facebook ile paylaşılıyor. WhatsApp, sözleşmede bunu açıkça şu şekilde belirtiyor: "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler."





AVRUPA BİRLİĞİ O TALEBİ KABUL ETMEDİ





WhatsApp'ın tek taraflı dayatması Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkede geçerli değil. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklama, 8 Şubat'a kadar kabul edilmesi gereken şartların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığını açıkça belirtti.





WhatsApp'in ilk yazılım mühendislerinin şirketten ayrılmasından sonra geliştirilen "Signal" kullanıcı verilerinin hiçbir şekilde reklam verenlere pazarlanmadığını özellikle belirtiyor.







Hatta son günlerde iletişim uygulamalarından toplanan hangi verilerin reklam verenlere satıldığını gösteren çizelgeler de oluşturuluyor. Signal bu tabloda en başarılı seçeneklerden biri.





Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın genel müdürü Elon Musk, "Signal kullanın."mesajı ile alternatif olarak kullanılabileceğinden bahsetmişti.





WhatsApp tarafından tek taraflı dayatmayı protesto eden kullanıcılar; Viber, Telegram ve Signal gibi uygulamaları tercih etmeye başladı.