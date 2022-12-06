Samanyolu Haber /Gündem / Vekili yoğun bakımlık etti, özür bile dileyemedi /06 Aralık 2022 18:23

Vekili yoğun bakımlık etti, özür bile dileyemedi

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldırarak ağır yaralayan AKP'li Zafer Işık, yaptığı açıklamada özür dilemeyeceğini söyleyerek İYİ Parti grubunu suçladı.

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TBMM bütçe görüşmeleri sırasında AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında arbede çıktı.

AKP'li Zafer Işık'ın yumruk attığı İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Kalp ritmi bozulan ve hayata döndürülen Örs'ün sağlık durumu ciddiyetini korurken; AKP'li Zafer Işık Diken'den Bilal Çelik'e konuştu. 

''ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM''
"Zaman zaman Gene Kurul’da böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar" ifadesini kullandı.  Işık, Örs’ün elektroşokla hayata döndürüldüğünün doğru olmadığını savundu.

İYİ PARTİLİLERİ SUÇLADI
Işık, söz konusu saldırının ‘olayın sıcaklığı’yla yaşandığını söyledi. İYİ Parti grubunun ‘saldırması’ sonucu böyle bir ‘mukavemet’ gösterdiklerini söyleyen Işık, Örs’e vururken elinde bir cismin olmadığını ve yere düşerken yaralanmış olabileceğini belirtti.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Örs'ün tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Elitaş burada yaptığı açıklamada, ''Vekillerin birbirini tahrik etmeleri değil, hepimiz bu ülkenin insanıyız. Ağız dalaşı olabilir ama fiziki bir şey olmaması lazım. Meclis'e yakışmayan görüntüler'' ifadelerini kullandı.
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