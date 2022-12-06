Hizmet Hareketi davalarında Yargıtay'dan emsal karar: Beraati onadı

Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, Hizmet Hareketi yöneticiliği suçlamasıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandı.







Davada, “örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği”nden hareketle Türk Ceza Kanunu (TCK) 30/1 maddesinde düzenlenen “Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz” hükmü gereğince Erdem’in beraatine karar verildi.





BAŞSAVCILIK İTİRAFÇI OLSUN DİYEREK İTİRAZ ETMİŞTİ

Dairenin kararı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılık tarafından hazırlanan dilekçede, Erdem’in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, “Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz” hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi.





CEZA GENEL KURULUNCA ONANDI

Sabah gazetesinin haberine göre başsavcılığın itirazı sonrasında dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kurul, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Gündem maddelerini görüşmek için toplanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan Erdem’e verilen beraat kararını onadı.





“KARAR GÜNCEL YARGILAMALAR İÇİN MİLATTIR”

Hukukçu Gökhan Güneş, kararın Hizmet Hareketi soruşturmaları ve davalarında emsal karar niteliği taşıdığını paylaştı. Güneş’in sosyal medya hesabından “Herkesin beraat edeceği emsal karar bu işte” diyerek şu paylaşımı yaptı: yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Yargıtay Ceza Genel Kurulu, güncel yargılamaları doğrudan ilgilendiren ve aslında uyguladığı düşman ceza hukuku ile işlediği insanlığa karşı suçları itiraf ettiği çok önemli bir karara imza atmıştır. O zaman sormak gerekmez mi, Yargıtay’ın bile uydurduğu gerekçe dışında ortaya koyamadığı nihai amaçtan yönetici olduğu iddia edilen B. Erdem dahi haberdar değilken; ev hanımı, öğrenci veya memur olanların haberdar olduğunu nasıl anladınız da yıllarca insanlara zulmediyorsunuz? İnsanları yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle terörist kabul ederken bu kararı vermeye utanmadınız mı? Eleştirdiğimiz husus, B.Erdem hakkında verilen beraat kararı değildir. Zira bu karar doğrudur ve bu karardan daha güçlü bir şekilde ve suçun yasal unsurları oluşmadığı için ceza alanların hepsi elbet beraat edecektir. Yanlış olan, ERDEM’e uygulanan hukukun normal vatandaşa uygulanmaması ve “eğitim durumu ve konumu” gibi görseldeki saçma gerekçelerle, insanların olmayan nihai amaçtan haberdar kabul edilip cezalandırılmasıdır. B. Erdem hakkında verilen karar güncel yargılamalar için “milattır.” Zira bu karardaki gerekçelerle hukuksuz şekilde cezalandırılan on binlerce kişi beraat edeceği gibi aynı gerekçelerle suçlarını övünerek itiraf edenler de cezalandırılacaklardır!”













FİŞLEMEYİ İTİRAF ETTİ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, HSYK üyesi ve Müsteşarlık görevlerinde bulunan Birol Erdem, Yargıtay’da yargılandığı davada etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Erdem, Yargıtay’da görülen davada 2013 yaz aylarından itibaren Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu gerekçesiyle hakim-savcıları fişlediklerini itiraf etti. Erdem, fişleme toplantılarını Yargıtay üyesi Harun Kodalak, HSK üyesi Halil Koç, Cumhurbaşkanlığından Metin Kıratlı ve AYM üyesi Basri Bağcı’yla yaptıklarını söyledi.



