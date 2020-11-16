Veli Saçılık'ın banka hesaplarına haciz kondu

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan bir KHK ile işinden ihraç edilen Veli Saçılık'ın banka hesaplarına haciz konuldu. Saçılık, ihraç edilmesinin ardından Ankara'da Yüksel Caddesi'nde uzun süre eylemde bulunmuştu. Bu eylemlerde çok kez gözaltına alınan Saçılık'a idari para cezaları kesilmişti.







Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saçılık, “KHK ile ihraç edilmemi protesto ettiğim için polisin yazdığı para cezaları sonucunda şu an banka hesabıma haciz konuldu. Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. "Ağaç kökü yesinler" dediler ve uygulamaya geçtiler. Ağaç kökü yemem için bütün koşullar hazır” diye yazdı.