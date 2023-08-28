Samanyolu Haber /Ekonomi / Venezuela’da ziyan olan doğalgaz Türkiye’de konutlarda kullanılandan fazla /28 Ağustos 2023 10:27

Venezuela’da ziyan olan doğalgaz Türkiye’de konutlarda kullanılandan fazla

Venezuela’da petrolle birlikte çıkan günde 113 milyon metreküp doğalgazın 60 milyon metreküpü, çıkan gazı sıkıştıracak, depolayacak ya da taşıyacak sistemlerin bulunmamasından ötürü yakılarak telef ediliyor.

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Yılda yaklaşık 23 milyar metreküpe denk gelen bu miktar, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) verilerine göre 2022 yılında konutlarda bir yıl boyunca tüketilen 18,1 milyar metreküpün üzerinde.

Venezuelalı uzmanlar ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların yaşandığı Güney Amerika ülkesinde ziyan olan gazın günlük 18,4 milyon dolar yıllıksa 6,7 milyar dolar kayba neden olduğunu belirtiyor.

Gazın yakılmasının yol açtığı olumsuz sonuçlardan biri de atmosfere yılda yaklaşık 30 milyon ton karbondioksit salınımına neden olarak çevreye zarar vermesi.

“Gazın yüzde 60’ı petrolle birlikte çıkıyor”

Enerji alanında danışmanlık hizmeti veren Gas Energy Latin America’nın Venezuela direktörü Antero Alvaro, Venezuela’da çıkan gaz miktarının geçmişte günlük 258 milyon metreküpe kadar ulaştığını ancak gazı işleyecek ve taşıyacak tesislerin olmaması nedeniyle doğalgazdan da faydalanılamadığını söyledi.

VOA Türkçe’ye konuşan Alvaro “Venezuela’da çıkan gazın yaklaşık yüzde 60’ı petrolle birlikte kendiliğinden çıkıyor ancak bu gazı işleyecek kapasite olmayınca çıkan gaz yakılıyor. Gazın ziyan olmasını önlemek için, 200 milyon dolarlık bir yatırımla Venezuela’ya 80 km uzaklıktaki Trinidad Tobago’ya boru hattıyla taşınması ve oradaki tesislerde işlenerek pazara sunulması gündemde” dedi.

Alvaro, ülkenin doğusundaki rafinerilere yapılacak 150 milyon dolarlık yatırımla çıkan gazın sıvı hale getirilebileceği ve günde yaklaşık 40 milyon metreküp gazın ziyan olmasının önüne geçilebilineceğini söyledi.

Son yıllarda temiz enerji kullanımında gazın daha da önem kazanması, tescillenmiş 5,7 trilyon metreküp gaz rezerviyle ilk sekiz ülke arasında yer alan Venezuela için ciddi bir potansiyel yaratsa da, mevcut ekonomik, siyasi ve idari sorunlar, ülkenin aynı zamanda bir doğalgaz tedarikçisi olarak gelişmesinin önünde engel teşkil ediyor.
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