Kürt siyasi hareketi HDP'yi kızağa çekti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında partinin kapatılması ve parti yöneticilerine siyasi yasak getirilmesini talep ettiği Anayasa Mahkemesi'nde karar aşamasındaki dava kongrede gündemdeydi.

Ayrıca HDP'nin yerine, gelecek ay yapılacak kongrede adındaki "sol" ifadesi başta olmak üzere değişime uğrayacak Yeşil Sol Parti ile aktif siyasete devam edileceği mesajı da paylaşıldı.

HDP'nin Ekim 2012'de kurulmasından bugüne partide görev aldığını belirten Sultan Özcan, "Mutfağından tüm yürüyüş biçimlerine, deryada bir damla olmaya özen gösterip Türkiye halklarına layık olmaya gayret gösterdim. HDP’nin eş genel başkanı olma görevini bir onur nişanesi olarak taşımaya, onun varoluşunu ve felsefesini korumaya, büyük insanlık yürüyüşünün bir parçası olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum. Onurla ve aşkla bağlı olduğum bu yürüyüşte bizim payımıza düşen her ne varsa umuda yolculuğumuzun bu evresinde sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. ‘HDP bir fikriyattır kapatılamaz’, ‘HDP bir bina, bir kapı değil’ dedik HDP’yi kuşatanlara. Çünkü HDP bir fikirdir ve bu fikir toplumsal yaşamın can suyu olarak engelleri aşarak kendine yeni yollar açma kudretindedir. Bu kudretini Mezopotamya’nın, Anadolu’nun ve Trakya’nın bütün devrimci demokratik değerlerinden ve mücadele birikiminden alır" dedi.





Kürt siyasi hareketi açısından yeni siyasi parti adresini de işaret ettiği gözlemlenen Özcan, "HDP’nin yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdüreceğini ve bütün barikatları aşacağını buradan paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Cahit Kırkazak ise Kürtçe konuşmasıyla partilileri selamladı.





"Bu fidana göz dikenler bilsinler ki bu mücadeleyi bitiremeyecekler"





Pervin Buldan, PKK kurucusu Abdullah Öcalan'a da değindi ve "Kürt sorununun müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi için mücadelemize daha sıkı sarılacağız, bu mücadeleyi büyüteceğiz. Mutlak tecrit karşısında mücadeleyi daha kararlı yürüteceğimizin sözünü veriyorum" dedi. Buldan, " Devlet aklı bilsin ki çözümün ve barışın yolunu asla tıkayamazsınız. Tecridi mücadelemizle yıkacağımızın sözünü bir kez daha haklarımıza veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.





"Güçlü bir mücadele hattı oluşturmaya mecburuz"





HDP eş başkanlığı görevini devreden Milletvekili Mithat Sancar, "Yenilenmeye, yeniden daha güçlü bir mücadele hattı oluşturmaya mecburuz. Çünkü bu ülkeye demokrasiyi, adil barışı, özgürlüğü, eşitliği getirecek başka bir güç, adres, dinamik ve birikim yoktur. O nedenle sorumluluğumuz büyük, görevimiz ağırdır. Bundan önce de çeşitli engeller ve zorluklarla karşılaştık. Bu zorlukların tamamı bizim dışımızda bu fikriyatı boğmaya çalışan güçlerin işbirliği ile devreye sokuldu. Bizler de kendi iç birliğimizi koruyarak ve en geniş kesimlerle buluşarak, bütün bu kuşatmaları yarmayı bildik, başardık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız, yetersizliklerimiz oldu. Bunları göz ardı edecek değiliz ama bütün bunları bir arada değerlendirerek ancak doğru yolu ve mücadele hattını oluşturabileceğimizi de biliyoruz" diye konuştu.

Sancar, "Bu kongre bir muhasebe sürecinin durağıdır, yenilenme çalışmalarının bir önemli virajıdır. Önümüzde başka kongreler de var. Yeşil Sol Parti’nin kongresi de aynı şekilde bir dönemeç ve dönem olacaktır. Bu süre kongrelerle sona ermeyecektir. Bizler toplumla, halkla siyaset yapmak konusunda hangi eksiklere düşmüşsek şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda olduğu gibi konferans ve kongrelerde de tartışacağız. Eğer siyaseti halkla birlikte yürütmeyi başaramazsak, düzen partilerinin yaşadığı bütün tuzaklar bizim de karşımıza çıkacaktır. Biz politik ilkelerimiz kadar etik değerlerimizle de varız. Biz hedeflerimiz kadar siyaset tarzımızla da varız" diye ekledi.

HDP 4. Olağanüstü Kongresi Ankara'da Dünya Ticaret Merkezi salonunda 904 delege katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede oybirliğiyle Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP eş genel başkanlığına seçildi.Kongrede görevini devreden ancak TBMM'de halen HDP milletvekili konumundaki Pervin Buldan, "Bugün burada küçük bir kongre yaptığımızın, bir değişikliğe, dönüşüme gittiğimizin farkındayız. Ancak HDP toprağa düşen cemre gibi umudun içinde filizlenen bir sevgi fidanıdır. Bu fidana göz dikenler, toprağın içinden fışkıran bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki; operasyonlarla, kayyım darbeleriyle, kumpas davalarıyla ve kapatma davalarıyla bu mücadeleyi bitiremezler. Bütün bu operasyonlara karşı dimdik ayakta olduğumuzu görsünler, bilsinler. Mücadelemiz her yerdedir; meydanlardadır, sokaklardadır, tarlalardadır, cezaevlerindedir, mahkeme salonlarındadır. Mücadelemiz bu ülkede barışı talep eden, demokrasiyi savunan her insanın yüreğindedir, yaşamın her alanındadır. O yüzden de bizleri bitirmeye çalışanlara, bizleri yok etmeye çalışanlara dimdik ayakta olduğumuzu göstermenin bir anıdır!" diye konuştu.