Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela’nın Zarrab’ı ABD’ye iade edildi /17 Ekim 2021 12:48

Venezuela’nın Zarrab’ı ABD’ye iade edildi

Venezuela üzerinden yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirtilen ve devlet başkanı Nicolas Maduro’nun en yakın danışmanlarından Alex Nain Saab, ABD’ye iade edildi. Saab, geçen sene gözaltına alındığı Cabo Verde’den, Cumartesi günü ‘para aklamakla’ suçlandığı ABD’ye teslim edildi.

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Saab’ın adı Venezuela ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayan ve “altın-gıda-İran yakıtı” ticaretinin temelini atan isimler arasında geçiyor.
 
Geçen sene Haziran’da, uçağı yakıt ikmalı için Cabo Verde’ye indiğinde gözaltına alınan Saab, Covid-19 salgınıyla mücadele için tıbbi malzeme tedarik etme amaçlı seyahat ettiğini söylüyordu. Saab, yöneltilen bütün yolsuzluk ve para aklama suçlarını reddediyor ve suçlamaların siyasi olduğunu ifade ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Kolombiya doğumlu Venezuelalı iş insanı ve diplomat Saab’ı, Maduro yönetimi adına Amerikan bankaları üzerinden ‘para aklama ve yolsuzluk ağlarını idare etmekle’ suçluyor.

ABD Adalet Bakanlığı, yazılı açıklamasında Saab’ın Pazartesi günü Florida’da hakim karşısına çıkarılacağını duyurdu.

Saab’ın yanı sıra ortağı Alvaro Pulido da ABD’de gıda yardımını sömüren yolsuzluk ağı kurmakla suçlanıyor.

Saab ve Pulido’nun, yaklaşık 350 milyon doları, ABD ve diğer ülkelerdeki banka hesapları üzerinden Venezuela’dan çıkardıkları iddia ediliyor. Saab ve Pulido, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Saab’ın ABD’ye iade edilmesinin ardından, Venezuela hükümeti, ABD destekli muhalefetle yürütülen görüşmeleri de askıya aldı. Meksika’da bu hafta sonu devam etmesi beklenen görüşmeler, ülkede şiddet olaylarını tetikleyen siyasi krizi ve ekonomik sorunları çözmeyi hedefliyordu.
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