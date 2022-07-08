Samanyolu Haber /Gündem / "Vicdanlar kör, kulaklar sağır!" /08 Temmuz 2022 17:51

"Vicdanlar kör, kulaklar sağır!"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu tren faciasının dördüncü yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Halkalı’dan Edirne Uzunköprü’ye giden yolcu treni dört yıl önce bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar’da raydan çıkarak devrildi. Katliam gibi kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 300’den fazla kişi yaralandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu tren faciasının 4. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı;

"İhmaller sonucu yaşanan Çorlu Tren Katliamı’nın 4. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. 'Parlamentonun vicdanı varsa, görevini yapacaksa araştırma komisyonu kurulması ve bunu masaya yatırması lazım' dedik. Ama maalesef vicdanlar kör, kulaklar sağır!" 
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