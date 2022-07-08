Yeni virüs alarma geçirdi; 2 ölü, 34 karantina ve tedavisi yok

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin Ashanti bölgesinde 2 kişinin Ebola'ya benzer bir salgından öldüğü bildirildi.







Bu kişilere yapılan Marburg humması testlerin pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların doğrulanması için bu sonuçların Senegal'deki bir laboratuvara gönderildiği ifade edildi.





Vakalarda ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi semptomların görüldüğü kaydedildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Batı Afrika'da Ağustos 2021'de ilk kez görülen Marburg humması, 2014-2016 ve 2021'de görülen Ebola salgınının da çıkış noktası olan Gine'nin güneyindeki Gueckedou bölgesinde tespit edilmişti.





ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A KADAR ÇIKABİLİYOR

Ebola'nın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.





Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.





MARBURG VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.





Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişebiliyor.





34 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Ganalı sağlık çalışanlarına destek olarak bölgeye bir ekip gönderdiği açıklandı.





Gana Sağlık Servisi Ashanti Bölgesel Sağlık Müdürlüğü, şüpheli vaka olarak tespit edilen ve hayatını kaybeden iki kişiyle temaslı olan 34 kişinin karantina altına alındığını duyurdu.





Ebola’nın ölümcül bir kuzeni olarak nitelendirilen Marburg virüsünün tam olarak etkili bir tedavisi bulunmuyor ve hastaların yüzde 90’ının ölümle sonuçlanmasına yol açıyor. Marburg olarak adlandırılan virüs, enfekte kişilerden veya hayvanlardan vücut sıvıları, kan veya doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Aynı zamanda hastalık yüzeylerden de temas yoluyla geçebiliyor.





Uzmanlar, hastalığın kuluçka süresinin iki ila 21 gün arasında olduğunu söylüyor.





Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da 12 Marburg vakası görüldü.





Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.





Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmemişti.



