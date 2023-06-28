Victor Orban: Ukrayna artık egemen bir devlet değil

“Ukrayna artık egemen bir devlet değil”

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın Batı desteğine, özellikle de ABD'nin iradesine bağımlı hale geldiği için artık egemen bir devlet olmadığını iddia etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, savaşta olan bir ülkenin ittifaka katılamayacağını iddia etti.Orban, Ukrayna’nın Batı’nın desteğine bağımlı olduğu gerekçesiyle artık bağımsız bir ülke olmadığını ileri sürdü.Almanya’ya yayımlanan Bild gazetesine konuşan Orban, “ülkesinin Ukrayna’nın NATO üyeliğini engelleyip engellemeyeceği?” yolundaki bir soruya verdiği yanıtta, "Bunu ben söyleyemem, çünkü savaşa girenlerin NATO üyesi olamayacağı NATO antlaşmasında açıkça belirtiliyor.” dedi.Savaştan sonra Ukrayna’nın ittifaka üyeliği hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine doğrudan bir yanıt vermekten kaçınan Orban, “Bunu hep birlikte tartışalım” demekle yetindi.Orban, Rusya'daki özel askeri paralı şirket Wagner tarafından gerçekleştirilen isyanı da önemsiz bir olay olarak gördüğünü belirtti.