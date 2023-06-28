Tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı ne dedi?

Yanardağ’ın Metris Cezaevi’nden sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilmesi bekleniyor.



Avukatları bir hafta içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuklama kararına itiraz edecek.



Tutuklama gerekçesi PKK liderlerinden Duran Kalkan’ın sözleriyle savcılığın kurduğu paralellik



20 Haziran’da Tele 1 televizyonunda yayınlanan “4 Soru 4 Yanıt” programındaki sözleri nedeniyle beş gün sonra sosyal medyada hedef gösterilen Yanardağ, bu iddialara yanıt vermek için çıktığı özel yayından sonra gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Terörle Mücadele Şubesi’nde akşam ifadesini veren gazeteci, savcının talebi üzerine dün akşam değil de bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü.



Öğle saatlerinde savcı tarafından ifadesi alınan Yanardağ’ın geçtiğimiz Pazartesi günü Öcalan’a uygulanan tecritle ilgili sözleri ile PKK Yürütme Kurulu üyesi Duran Kalkan’ın 24 Ocak 2023’te “nuceciwan” adlı internet sitesinde yer alan “Tecride karşı daha iyi teşhir gerekir. Dikkat edilirse bir pazarlık yürüyor” sözleri arasında bir paralellik kuruldu. Savcı Ebru Baran Celep ifadesini aldıktan sonra 62 yaşındaki gazeteciyi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.



Yanardağ: “Duran Kalkan’ın konuşmasından haberim yok, suç işlediğimi düşünmüyorum”



Merdan Yanardağ mahkemede PKK yöneticisi ile kendi sözleri arasında kurulan bağlantıyı reddetti ve serbest bırakılmasını talep etti.



Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni, “Duran Kalkan ile bağlantım yoktur. Böyle bir konuşma yapıp yapmadığından haberim yoktur. Bu konuşmadan haberim olmadan tecrit konusunda paralel bir şey söylediğimi iddia edilmektedir ve bu iddia art niyetlidir. Kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirmeye çalıştım, suç işlediğimi düşünmüyorum Ayın 20’si 26’sı arasında toplumda infial olmadı reytinglere bakılırsa yaygın izlenen program olduğu anlaşılmaktadır. Cımbızlanarak yapılan montaj video üzerinden 25’ini 26’sına bağlayan gece bir linç kampanyası yapıldı, güdümlü bir operasyon olduğu anlaşılmaktadır” dedi.



Avukat Durna: “Türkiye’de yargı bu tür dosyalarda siyasi saiklerle hareket ediyor”



Yanardağ’ın tutuklanması sonrası avukatları ve oğlu Alp Yanardağ gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.



Avukatlardan Bilgütay Durna, “Ben hukuki açıdan soruşturma dosyasının boş bir dosya olduğunu, dayanaksız bir dosya olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir suç oluşturmadığı kanaatindeyim. Diğer arkadaşlar da benimle aynı kanaatte. Biliyorsunuz Türkiye’de yargı hukuki değil özellikle bu tür dosyalarda siyasi saiklerle hareket ediyor” dedi.



“Babam hiç geri adım atmadığı için şu an içeri alındı”



Oğlu Alp Yanardağ ise babasının doğruları söylemeye devam ettiği için tutuklandığını söyledi.



Yanardağ, "Babam sonuna kadar mücadeleyi devam ettirmekten yana. Bundan hiç geri adım atmadığı için şu an içeri alındı. Hatta ben kendisine bazen ‘Baba seçimi de kaybettik durum daha kötüleşecek’ dediğimde, ‘Hiçbir zaman geri adım atmayacağız, bildiklerimizi söylemeye, doğruları söylemeye devam edeceğiz’ demişti. Ama bu ülkede bunun karşılığı bu oluyor maalesef” ifadelerini kullandı.



Faruk Eren: “Türkiye artık bu cendereden çıkmalı, basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır”



Yanardağ’a destek veren yaklaşık 100 kişiden biri de DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’di.



VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Eren, henüz yargılama safhası sürerken sosyal medyadan “Örgütlü kötülüğü savunmak ve terörizm lehine toplum mühendisliği yapana omuz vermek suça ortak olmaktır” paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a tepki gösterdi.



DİSK Basın İş Başkanı, “Merdan Yanardağ’ın sözleri basın ve ifade özgürlüğü içinde yer alan yorumdu. Bir trol kampanyasıyla linç edilmeye çalışıldı. Bugün hiçbir karar verilmemişken Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı twit attı ve meslektaşımızı suçlu ilan etti. Hatta kendine hakim yerine koyup hüküm bile verdi. Bunlar doğrudan yargıya müdahale anlamına geliyor. Çok üzgünüz cezaevindeki gazeteci sayısı bir gazeteci daha arttı. Türkiye artık bu cendereden çıkmalı, basın ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.



Türkiye’deki tutuklu gazeteci sayısı 34’e yükseldi



Türkiye Gazeteciler Sendikası verilerine göre Türkiye’deki cezaevlerinde 33 gazeteci ve medya çalışanı var. Yanardağ’ın tutuklanması ile bu sayı 34’e yükseldi.



Yanardağ’ın kucaklaştığı TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte dört HDP’li milletvekili ve CHP’li vekiller Enis Berberoğlu, Turan Aydoğan adliyede Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni’ne destek verdi.



Ancak Yanardağ’ın “4 Soru 4 Yanıt” programındaki partneri başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ilgisizliğine tepki gösterirken İYİ Parti’yi etiketlemedi. Merdan Yanardağ, sosyal medyada çıkan tepkiye destek veren İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve TBMM Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile polemiğe girmişti.