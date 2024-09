Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 155 ölü

Euronews'te yer alan habere göre Yagi Tayfunu'nun büyük tahribata yol açtığı Vietnam'da tayfun ve ardından gelen felaketlerde hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba günü itibariyle 155'e yükseldi.



Ülkenin kuzeyinde meydana gelen ani bir sel baskını, küçük bir köyü tamamen yok etti. Olayda 30 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de kayboldu.



Vietnam devlet televizyonu VTV, Salı günü Lao Cai eyaletinde dağdan aşağıya akan suyun, 35 ailenin yaşadığı Lang Nu köyünü çamur ve molozlarla gömdüğünü bildirdi.



Şu ana kadar sadece bir düzineye yakın kişinin hayatta kaldığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, 30 kişinin cansız bedenine ulaştı ve yaklaşık 65 kişi için arama çalışmaları sürüyor.



VTV'ye göre, toplamda 141 kişi hâlâ kayıp durumda ve yüzlerce yaralı var.



Ölümlerin büyük ölçüde sel ve toprak kaymaları nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Özellikle Çin sınırında bulunan kuzeybatıdaki Lao Cai eyaletinde çok sayıda can kaybı var. Lang Nu köyünün bulunduğu Lao Cai, aynı zamanda popüler bir trekking destinasyonu olan Sapa'ya da ev sahipliği yapıyor.



Sapa tur rehberi Van A Po, eyaletteki birçok yolun, toprak kaymaları ve aralıksız yağışlar nedeniyle kapandığını belirtti.



Hava koşulları nedeniyle tüm trekking faaliyetleri askıya alındı.



Turizm, yerel ekonomi için önemli bir itici güç ve bu sektörde çalışan çok sayıda kişi mahsur kaldı. Bir otelde çalışan Nguyen Van Luong, Sapa’dan köyüne giden 15 kilometrelik (9 mil) yolun sürüş için çok tehlikeli olması nedeniyle evine dönemediğini söyledi.



“Yol ciddi şekilde hasar gördü ve toprak kaymaları her an olabilir. Ailem, eve gitmek tekrar güvenli olana kadar burada kalmamı söyledi.”



Pazartesi günü bir köprü çöktü ve bir otobüs sel tarafından sürüklendi, bu olayda da onlarca kişi yaşamını yitirdi.



Phu Tho eyaletinde Kızıl Nehir üzerindeki çelik köprünün çökmesi sonucu 10 araba, bir kamyon ve iki motosiklet nehre düştü. Dağlık Cao Bang eyaletinde ise 20 kişiyi taşıyan bir otobüs, toprak kayması nedeniyle sular altında kalan bir bölgeye doğru sürüklendi.



Yagi, Güneydoğu Asya ülkesini son yıllarda vuran en güçlü tayfun olarak kabul ediliyor. Cumartesi günü saatte 149 kilometre (92 mil) hızla karaya çıkan tayfun, pazar günü zayıflamasına rağmen yağışlar devam ediyor ve nehirler tehlikeli derecede yüksek seviyelerde.



Yoğun yağışlar, ihracata yönelik kuzey Vietnam'ın sanayi merkezlerindeki fabrikalara da zarar verdi.



Singapur Dünya Gözlemevi Direktörü Benjamin Horton, “Yagi gibi fırtınalar, iklim değişikliği nedeniyle güçleniyor, esas olarak daha sıcak okyanus suları fırtınalara daha fazla enerji sağlıyor, bu da rüzgar hızlarının artmasına ve daha yoğun yağışlara yol açıyor,” dedi.