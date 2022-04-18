Viktor Medvedçuk kamera karşısına geçti, Putin ve Zelenski'ye seslendi

Ukrayna'nın özel bir operasyonla yakalayıp ellerinde kelepçe ile kameraya aldığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı işadamı Viktor Medvedçuk'tan yeni görüntüler geldi.

RUSYA İADESİ İLE İLGİLENMEMİŞTİ

Ukrayna lideri Zelenksi Putin'in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Medvedçuk'a karşılık Rusya'nın esir tuttuğu Ukraynalıların serbest bırakılmasını önermişti ancak Kremlin sözcüsü Peskov Medvedçuk'un iadesi ile ilgilenmediklerini duyurmuştu.

KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ PUTİN VE ZELENSKİ'YE SESLENDİ





Ukraynalı yetkililer bugün Ukraynalı oligark Victor Medvedçuk''un yeni görüntülerini yayınladı. Yayınlanan videoda bir masa başında oturduğu görünen Medvedçuk kameraya direkt bakarak "Ben Viktor Medvedçuk. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den beni Mariupol'de esir alınan askerlerle takas yapmalarını istiyorum" diyor.





Ev hapsinden kaçtıktan sonra yakalanan ve tutuklanan Medvedçuk, konuşmasında Mariupol'deki sakinler için güvenli bir çıkış imkanı olmadığının altını çizdi.



