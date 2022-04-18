Samanyolu Haber /Gündem / Viktor Medvedçuk kamera karşısına geçti, Putin ve Zelenski'ye seslendi /18 Nisan 2022 15:58

Viktor Medvedçuk kamera karşısına geçti, Putin ve Zelenski'ye seslendi

5 gün önce özel bir operasyonla yakalanıp tutuklanan ve Putin'in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Ukraynalı işadamı Viktor Medvedçuk yayınladığı video ile Putin ve Zelenski'ye seslendi. Medvedçuk Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan videoda Mariupol'deki esir askerlerle takas edilmek istediğini belirtti.

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Ukrayna'nın özel bir operasyonla yakalayıp ellerinde kelepçe ile kameraya aldığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı işadamı Viktor Medvedçuk'tan yeni görüntüler geldi.

RUSYA İADESİ İLE İLGİLENMEMİŞTİ

Ukrayna lideri Zelenksi Putin'in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Medvedçuk'a karşılık Rusya'nın esir tuttuğu Ukraynalıların serbest bırakılmasını önermişti ancak Kremlin sözcüsü Peskov Medvedçuk'un iadesi ile ilgilenmediklerini duyurmuştu.


KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ PUTİN VE ZELENSKİ'YE SESLENDİ

Ukraynalı yetkililer bugün Ukraynalı oligark Victor Medvedçuk''un yeni görüntülerini yayınladı. Yayınlanan videoda bir masa başında oturduğu görünen Medvedçuk kameraya direkt bakarak "Ben Viktor Medvedçuk. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den beni Mariupol'de esir alınan askerlerle takas yapmalarını istiyorum" diyor.

Ev hapsinden kaçtıktan sonra yakalanan ve tutuklanan Medvedçuk, konuşmasında Mariupol'deki sakinler için güvenli bir çıkış imkanı olmadığının altını çizdi.

RUSYA ESİR İNGİLİZLERİ PAYLAŞTI: MEDVEDÇUK İLE TAKA EDİLMEK İSTİYORUZ

Mariupol'de Ukrayna ordusu saflarında savaşırken Rusya tarafından esir alınan İngiliz vatandaşı iki asker Shaun Pinner ve Aiden Aslin günlerdir İngiltere manşetlerinde. Askerlerin aileleri Başbakan Boris Johnson'dan yardım isterken Rusya devlet televizyonu bugün askerlerin görüntülerini paylaştı.

Yayınlanan görüntülerde yakalanan askerler Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a sesleniyor ve yardım istiyor. Videoda son derece bitkin görünen askerler Ukraynalı işadamı Viktor Medvedçuk ile takas edilmek istediklerini belirtiyor.

Yayınlanan videolar sonra esir değişimi konusunda ne Rusya, ne Ukrayna ne de İngiltere'den resmi bir açıklama gelmedi. 

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