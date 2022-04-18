İngiltere'de Rusya skandalı patladı

İngiliz hükümeti, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesinden beri alınan Yaptırım kararlarının geç kalması ya da etkisiz olması nedeniyle eleştiriliyor. Independent gazetesinin elde ettiği belge ve bilgilere göre ise bu eleştiriler yersiz değil; zira İngiltere’de hali hazırda devam eden sözleşmelerine sadık kalarak Rusya ile ticaret yapmaya devam eden birçok şirket var…





Üstelik bahsi geçen sözleşmelerden kaynaklı ödemelerin 294 milyon poundu bulduğu söyleniyor. Peki bu nasıl mümkün olabildi? İddialar arasında İngiliz hükümetinin bu süreçte Rusya ile iş yapan şirketlere destek olduğu bile var.





İngiltere’nin 15 çok uluslu şirket aracılığıyla Rusya ile gerçekleştirdiği ticaretin hacminin toplamda 294 milyon 803 bin 502 pound olduğu açıklandı. Hatta ilgili bakanlara da bu şirketlerle hükümetin arasında mevcut olan bağların koparılması ve yakın zamanda imzalanmış tüm sözleşmelerin iptali konusunda çağrı yapıldı.



