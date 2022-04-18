Kılıçdaroğlu gece Davutoğlu'nu aradı ve...

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.







Uysal, geçtiğimiz hafta yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili üç kriter sıralamış ve bu kriterler arasında "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesini kullanmıştı. Uysal bu sözlerine daha sonra yine sosyal medya hesabından açıklama getirmiş, sonra da durumu anlatmak için 6'lı masanın liderleriyle görüşme turuna başlamışt. CHP liderinin, bu ifadeleri Davutoğlu'na hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktaran Saymaz, “Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi” dedi.





“GELECEK PARTİSİ, UYSAL'IN DÜZELTMESİNİ YETERLİ BULMADI”





Davutoğlu’nun Uysal’ın tweet’i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine “CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?” dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti:





“Kılıçdaroğlu, Hoca'nın kırgınlığını duymuş olmalı ki, gece yarısı telefon açtı. Dünkü görüşmede Davutoğlu, ‘Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı’ dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı. Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum.