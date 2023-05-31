NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda, "Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün." dedi.



Stoltenberg, 31 Mayıs-1 Haziran'da gayriresmi nitelikteki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı Norveç'in başkenti Oslo'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi ve burada İsveç'in NATO üyeliği konusundaki soruları yanıtladı.



Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde tüm müttefiklerin İsveç'i ittifaka katılmaya davet ettiğini hatırlatan Stoltenberg, "İsveç'in mümkün olan en kısa sürede üye olması için Türk makamlarıyla yakın temastayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez bu konuyu konuştum." ifadelerini kullandı.



Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne kadar bir karar almayı hedeflediklerini belirterek, "Garanti değil ancak bir çözüme ulaşmak ve İsveç'in tam üyeliği için Vilnius Zirvesi'ne kadar bir karar almak kesinlikle mümkün." diye konuştu.



Türkiye'nin Oslo'daki toplantıda dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilmemesinin bir mesaj olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, TBMM'nin seçimlerden sonra bu hafta göreve başlamasını beklediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu nedenle Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na gelemediğini kaydetti.



Stoltenberg, "Burada bir siyasi mesaj olduğunu düşünmüyorum. Bu, toplantıya katılamaması için kesinlikle normal bir sebep." dedi.



Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu, NATO müttefikleri içinde terörden en çok zarar gören ülke olduğunu vurgulayan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın artık tüm NATO ülkeleriyle terörle mücadele için daha fazla bilgi paylaşımı yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:



"İsveç'in üyeliği konusunda kesin bir şey yok. Ulusal meclisler, onaylar konusunda egemen şekilde karar verirler. Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün çünkü Türkiye'deki seçimlerden sonra şu anda bir pencere açıldı ve Türkiye'de Meclis oluşuyor. Üyeliğin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz."