Samanyolu Haber /Dünya / NATO, Finlandiya'yı savunmak için Kuzey Kutbu'nda tatbikat yapıyor /31 Mayıs 2023 07:33

NATO, Finlandiya'yı savunmak için Kuzey Kutbu'nda tatbikat yapıyor

27 Mayıs'ta başlayan Finlandiya'nın modern dönemdeki en büyük kara manevrası olan Kuzey Ormanı tatbikatı 2 Haziran'da sona erecek.

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En yeni üye Finlandiya'yı koruma sözü veren NATO ülkelerinin Kuzey Kutbu'nda askeri tatbikat yaptığı bildirildi.

Finlandiya'nın ilk kez ev sahipliği yaptığı ortak eğitim tatbikatında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Norveç ve henüz NATO üyesi olmayan komşusu İsveç'ten toplam bin asker, 6 bin 500 Fin askerine katıldı.

Tatbikatta görev alan ABD Ordusu'na bağlı 10'uncu Dağ Bölüğü Komutanı  Tümgeneral Gregory Anderson "ABD Ordusu burada en yeni NATO müttefikimizle birlikte bu kabiliyeti geliştirmek ve herhangi bir şey olması halinde Finlandiya'yı savunmaya yardımcı olmak için eğitim veriyor." ifadeleriyle bilgi verdi.

Personelin yanı sıra bin aracın da yer aldığı tatbikat ülkenin kuzeyinde, Rusya sınırında iki saatlik sürüş mesafesindeki Rovajarvi'de bulunan Avrupa'nın en büyük zırhlı eğitim alanında gerçekleştiriliyor.

27 Mayıs'ta başlayan Finlandiya'nın modern dönemdeki en büyük kara manevrası olan Kuzey Ormanı tatbikatı 2 Haziran'da sona erecek.

Finlandiya'nın 31'inci üye olarak 4 Nisan'da NATO'ya resmen katılması ittifakın Rusya'yla olan sınırını neredeyse iki katına çıkardı.

Ülke, o tarihten bu yana 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Moskova'nın "karşı önlem" tehdidi ile karşı karşıya.

Rusya'nın işgali, İsveç ve Finlandiya'nın "askeri bağlantısızlık" politikasından vazgeçmesine ve NATO'ya üyelik için başvuru yapmasına neden olmuştu.

Türkiye ve Macaristan'ın vetoları dolayısıyla henüz üyelik kapısını açamayan İsveç, temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Türkiye'yi ikna etmeyi umuyor.
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