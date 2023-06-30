Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşunu yaptı

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın uzay yolculuğu hizmeti sunan şirketi Virgin Galactic, uzay eşiğine ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi.
"Galactic 01" olarak adlandırılan uçuşta İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden üç kişi yolculuk yaptı.
Virgin Galactic'ten bir astronot eğitmen de yolculuk boyunca onlara rehberlik etti.
New Mexico çölündeki Virgin Galactic üssünden kalkan uzay aracı, 72 dakika süren uçuşunu tamamlamasının ardından aynı yere iniş yaptı.
Branson’ın uzay turizmi şirketi Ağustos ayından itibaren her ay uzaya turist göndermeyi planlıyor.
Ağustos’ta kalkacak Galactic 02’de ilk turistlerin yer alması bekleniyor. 90 dakikalık Virgin Galactic uçuşunun bedeliyse 450 bin dolar olacak.