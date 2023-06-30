Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşunu yaptı

İngiliz iş insanı Richard Branson'ın uzay yolculuğu hizmeti sunan şirketi Virgin Galactic, uzay eşiğine ilk ticari uçuşu gerçekleştirdi.













"Galactic 01" olarak adlandırılan uçuşta İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden üç kişi yolculuk yaptı.









