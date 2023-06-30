İlginç araştırma: 'Ortadoğu’daki kokain pazarının yüzde 20’sini Türkler kontrol ediyor'

Yılda bin 200 tonun üzerinde kokain üretimiyle uluslararası kokain kaçakçılığının merkezi olan Kolombiya’da organize suçlar üzerine araştırmalar yapan Insight Crime’a göre, Ortadoğu’ya ulaşan kokainin yüzde 20’sini Türk mafyası kontrol ediyor.





BM'nin yayımladığı 2023 Küresel Kokain Raporu’na göre, dünyada kokain üretiminin yaklaşık yüzde 62’sinin yapıldığı Kolombiya, yılda bin 200 tonun üzerinde üretimle uluslararası uyuşturucu ticaretinin en önemli ülkesi durumunda.





Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere küresel organize suçlar üzerine araştırmalar yapan Kolombiya merkezli Insight Crime tarafından Alessandro Ford imzasıyla yayımlanan araştırma ise Türkiye’nin kıtalararası kokain ticaretindeki rolünün arttığını gösteriyor.





Ford, son dönemlerde Latin Amerika’da varış noktası Türkiye olan kokain miktarının artmasının nedeni olarak, Avrupa’ya eroin ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduğu bilinen Türkiye merkezli uyuşturucu kaçakçılarının afyon fiyatlarının düşmesi üzerine kokain ticaretine yönelmesini görüyor.







'TÜRKİYELİ KAÇAKÇILAR AVRUPA'DAN ÇOK ORTADOĞU'DA FAAL'





VOA Türkçe’den Mustafa Özdemir'e konuşan Ford, “Türkiye mevcut uyuşturucu altyapısı, eroin ticaretinden edindiği deneyim ve suç örgütleriyle bağlantıları itibarıyla kokain ticareti için harika olanaklar sunuyor. Kokain rotası için eksik olan tek şey Latin Amerika’nın pudra şekeriydi” diyor.









Avrupa’da yaşayan gurbetçiler Türk mafyası için Avrupa’da ciddi bir uyuşturucu dağıtım avantajı sağlasa da kıtanın en büyük kokain ithalatçısının İtalya merkezli Ndrangheta mafyası olduğunu aktaran Ford, Türkiyeli suç örgütlerinin İspanya, Hollanda ve İrlandalı gruplarla mücadele ettiğini söylüyor.





Ford “Araştırmalarımız Türk uyuşturucu kaçakçılarının Ortadoğu’da Avrupa’ya göre daha fazla avantaja ve pazar payına sahip olduğunu; Ortadoğu’ya giden kokainin yaklaşık yüzde 20’sinin Türk grupların kontrolünde olduğunu gösteriyor” diyor.





'KOLOMBİYA’DA YAKALANAN 4,9 TON KOKAİN EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DURUM'





Insight Crime yetkilileri de, Türkiye’ye ilgilerinin, ABD tarafından Venezuela’ya getirilen altın ve petrol ticareti yasağını delmesiyle başladığını, Sedat Peker’in Türkiye’ye kokain sevkiyatı ve AKP iktidarının uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığına dair iddialarıyla araştırmalarını derinleştirdiklerini anlatıyor.





Dünyanın en büyük kokain ihracatçısı olan Kolombiya’da bile Türkiye’ye 2020 yılında tek seferde gönderilmek istenirken ele geçirilen 4,9 ton kokainin, eşine az rastlanan bir durum olduğunu belirten uzman, bu büyüklükteki bir partinin muhtemelen birkaç suç örgütüne gönderildiği öngörüsünde bulunuyor.





“Biz ele geçirilen kokainin neredeyse tamamının Türkiye üzerinden Avrupa, Kafkaslar ve Ortadoğu’ya sevk edilmek istendiğini, çok küçük bir miktarının iç pazar için kullanılacağını tahmin ediyoruz” diyen Ford, Türkiye’ye ulaşan kokainin çoğunlukla Avrupa’ya deniz yoluyla, Ortadoğu’ya ise karayoluyla yapıldığını söyledi.





KOLOMBİYA, EKVADOOR, PANAMA, BREZİLYA, VENEZUELA...





Insight Crime araştırmalarına göre Türkiye’ye kokain en çok Kolombiya, Ekvador ve Panama üzerinden gönderiliyor olsa da hem havayolu hem de deniz yolu sevkiyatlarında görülen Brezilya ve Venezuela da Türkiye’ye kokain sevkiyatında önemli üsler arasında.





Ekvador’da Arnavut çeteleri, Brezilya’da Sırp gruplar, Kosta Rika’da İtalyan mafyası gibi bazı suç örgütlerinin kokain ticareti için Latin Amerika’da oldukları biliniyor ancak Alessandro Ford, Türkiye menşeili suç örgütlerinin Kolombiya’da ya da diğer Latin Amerika ülkelerinde doğrudan faaliyet gösterdiğine tanık olmadıklarını kaydediyor.