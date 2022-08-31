Samanyolu Haber /Gündem / Vize sıkıntısı eğitimi de vurdu:100 öğreciden 50'si vize alamadı /31 Ağustos 2022 11:33

Vize sıkıntısı eğitimi de vurdu:100 öğreciden 50'si vize alamadı

Son dönemde yaşanan vize sıkıntısı iş dünyasından sonra eğitim sektörünü de vurdu. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz, vize başvurusu yapan her 100 öğrenciden 50'sinin ret aldığını belirtti. Yılmaz, vize başvuru merkezlerinden randevu almanın çok zorlaştığını, İrlanda gibi birkaç günde vize veren ülkelerin vize alma süresinin dahi 6 aya çıktığını söyledi.

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Son dönemde iş dünyasını derinden etkileyen vize problemi eylül ayının gelmesiyle öğrencileri de zora sokmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı, göçmen krizleri derken dünya ülkeleri vize verme konusuna temkinli yaklaşmaya başladı. Öğrenciler ise yurtdışında dil eğitimine gitmek için hiç vize alamazken üniversite için aylarca beklemek zorunda kalıyor.

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, vize başvurusu yapan her 100 öğrenciden 50’sinin ret aldığını söyledi. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyayı işin içine kattığımızda Amerika ve Avrupa kıtası dahil hemen her ülkede yüzde 50 ret alınıyor. Komşu ülkelerde yaşanan her olayda Türkiye’yi de dahil edip bize sıkıntı çıkartıyorlar.

“Bunu doğru elemeleri gerekiyor. Bunu konsolosluklara sorduğumuzda bahane edildiğini görüyoruz. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Vize verilirken de adil davranılmıyor, bazen gidilen ülkenin kriterlerine yüzde yüz uyan biri ret alırken çok fazla uymayan birine vize veriliyor. Bu durumun politikacılar tarafından müdahale edilip düzeltilmesi gerekiyor. Türk öğrencilerin vize süreci maalesef artık sancılı bir sürece dönüştü“ açıklamalarında bulundu.

“Öğrencilerin vize başvuruları karaBorsaya düştü”

Öğrencilerin vize başvurusu almak için bile yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Endless Abroad Genel Müdürü Gökhan Özdemir başvuru işlemlerinin karaborsaya düştüğünü söyledi. Özdemir "maalesef özellikle bu süreci Polonya için daha sık duyuyoruz. Öğrencilerin '300-400 Euro verelim bize başvuru tarihi ayarlayın' dediklerini duyuyoruz. Ancak burada şöyle bir yanılgı var, başvuru alınınca ve bu para verilince kesinlikle vize çıkmıyor, orası da büyük bir muamma.

“Öte yandan İrlanda gibi normalde 2-3 günde vize veren ülkeler 6 - 8 ay gibi zaman diliminde bekletiyorlar. Neredeyse dünyadaki birçok ülke dil eğitimi konusunda vize vermiyor. Bunun etkisini daha çok geçen sene görmüştük ama şimdi de görmeye devam ediyoruz. Üniversitelerde bu durum bir nebze daha az da olsa öğrenciler dil eğitimi için başvurduklarında ret şansları yarı yarıya oluyor” açıklamalarında bulundu

“En çok vize reddini Avrupa ülkeleri veriyor”

Vize reddi konusunda en çok Avrupa ülkelerinde sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Özdemir ”En çok ret veren ülkelerin başında Polonya geliyor. Bir dönem bu durumu Amerika’da da görmüştük. Orada durum biraz düzelmeye başladı. İrlanda ve İngiltere de vize konusunda zorlayan ülkelerden. Ama Avrupa ülkelerinde genel olarak vize konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.
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