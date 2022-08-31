Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti Ukrayna'da

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) heyeti Zaporijya nükleer santralinde incelemelerde bulunmak için Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindekilerle başkent Kiev'de bir araya geldi. Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Grossi ile Kiev'deki Devlet Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Zelenskiy, "Bugün Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum, Ukrayna ve tüm dünya için en önemli güvenlik sorunlarından biri. Tesiste olası büyük patlamalar, nükleer reaktörlerin arızalanması, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle bağlantısının kesilmesi gibi büyük riskler mevcut" ifadelerini kullandı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Zelenskiy, Grossi öncülüğündeki UAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşmasını ve söz konusu uluslararası tehlikeleri önlemek için mümkün olan her şeyi yapmasını istediklerini vurguladı. Santralin acilen silahsızlandırılması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, kontrolünün de Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini kaydetti.





'BİR SAVAŞ BÖLGESİNE GİDİYORUZ'

IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyet, incelemelerde bulunmak üzere nükleer santrale doğru yola çıktı. Zaporijya Nükleer Santrali'ni izlemek için ajans olarak Ukrayna'da kalıcı bir misyon kurmayı umut ettiklerini belirten Grossi, "Bu operasyonlar çok karmaşık operasyonlar. Bir savaş bölgesine gidiyoruz. İşgal edilmiş topraklara gidiyoruz ve bu sadece Ruslardan değil, aynı zamanda Ukrayna'dan da açık garantiler gerektirir. Bunu sağlamayı başardık ve şimdi (Zaporijya nükleer santraline) doğru hareket ediyoruz" dedi.