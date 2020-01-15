Samanyolu Haber /Ekonomi / Volkswagen dünya satış rekoru kırdı /15 Ocak 2020 11:48

Volkswagen dünya satış rekoru kırdı

Volkswagen, 2019 yılında 10.97 milyon araç satarak rekor kırdı. Bu satış rakamları ile Alman firma dünyanın en çok otomobil satan markası olma özelliğini korudu.

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Merkezi Almanya'nın Wolfsburg şehrinde bulunan şirket, 2018 yılında da 10.83 milyon araç satarak Renault-Nissan-Mitsubishi ve Toyota ortaklığını geride bırakmıştı.

Toyota, aralık ayında yaptığı tahminlerde 2019 yılında 10.72 milyon araç satmış olabileceklerini söyledi. Ortaklığın bu yılki satış rakamlarını önümüzdeki haftalarda kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Amerikan otomobil devi General Motors, 70 yıl boyunca dünyanın en çok araç satan şirketi oldu. Ancak 2008 yılında Toyota bu ünvanı General Motors'un elinden aldı.

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