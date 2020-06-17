Samanyolu Haber /Ekonomi / Volvo binlerce işçi çıkarıyor /17 Haziran 2020 09:57

Volvo binlerce işçi çıkarıyor

Volvo'nun koronavirüs tahribatı nedeniyle 2020 yılında 4 bin 100 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi.

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İsveç merkezli araç üreticisi Volvo Group, koronavirüs salgınının yol açtığı negatif etkiler nedeniyle beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 azaltacağını duyurdu.

Volvo CEO'su Martin Luhdstedt yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını ve bu salgın ile mücadele için alınan tedbirler bizim sektörümüzü ağır şekilde etkileyen bir piyasa durumuna yol açtı. Talebin toparlanması ile etkilerin daha düşük olması bekleniyor ve bizim de organizasyon yapımızı ayarlamaya devam etmemiz gerekli" diye konuştu.
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