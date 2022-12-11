Washington artık Moskova ile ilişkilerin daha da kötüleşmesinden korkmuyor

Samanyoluhaber - Ukrayna







Kiev yönetimi elde ettiği yeni uzun menzilli silahlarla ve İHA’larla Rusya’ya saldırılarını arttırabilir. Bu iddialar İngiliz The Times gazetesi tarafından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a dayandırılıyor.





İngiliz The Times gazetesinin Pentagon'un Ukrayna'ya "Rusya toprakları içindeki hedefleri vurması için yeşil ışık yaktığı" iddiası gündeme geldi.





İngiliz gazetesinin Pentagon'daki bir kaynağa dayandırarak, "ABD artık Ukrayna ordusunu Rusya topraklarındaki saldırılardan caydırmak için uğraşmıyor. Washington artık Moskova ile ilişkilerin daha da kötüleşmesinden o kadar da korkmuyor" denildiği iddia edildi.





Kiev başta olmak üzere ülke çapında kritik enerji altyapı tesislerine çok sayıda füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların ABD tarafından "zımnen" onayladığı, Washington'un artık Kiev'e daha uzun menzilli silahlar tedarik etme olasılığının daha yüksek olduğu da iddia edildi.





The Times haberinde ABD Savunma Bakanlığı'ndaki bir kaynağa göre, "Ukrayna'ya silah sağlarken artık tek bir kısıtlama var: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası savaş kurallarına uyması Cenevre Sözleşmelerini ihlal etmemesi. Washington, Kiev'in bu koşulları yerine getirdiğinden emin." Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Wall Street Journal'a "Ukrayna'nın ABD'ye Rusya'daki hedefleri vurmama sözü verdiğini, ancak Kiev yarımadayı kendi toprağı olarak gördüğü için kısıtlamanın Kırım için geçerli olmadığını" açıklamıştı.