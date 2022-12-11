Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu meclisi karıştırdı /11 Aralık 2022 00:35

Süleyman Soylu meclisi karıştırdı

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, bütçesi görüşmelerinde Süleyman Soylu'nun konuşmaları sırasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

Meclisi karıştırdı

TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de 2023 bütçe görüşmelerinde konuştu.

Soylu, katıldığı bir canlı yayında, "Ben ömrümde bir tek güvenlik makalesi okumamış bir adamım. Okumadım yani. Ben içişleri bakanlığı ile ilgili bir şey biliyorum dersem yanlış olur" ifadesini kullanmıştı.

Meclis'te konuşan Soylu, bu açıklamalarını aklamaya yönelik muhalefeti hedef alarak "Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik" ifadelerine yer verdi.

SOYLU'YA FOTOĞRAF FIRLATILDI, TANSİYON YÜKSELDİ
Görüşmelerdeki tansiyon Soylu'nun konuşmaları sırasında bir kez daha yükseldi. 

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak ‘Hepiniz Amerika’nın çocuğusunuz’ demesi üzerine CHP milletvekilleri ellerindeki dövizleri fırlattılar ve ayağa kalktılar.

Bunun üzerine AKP milletvekilleri de yağa kalktı. Milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra CHP milletvekilleri İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy CHP milletvekillerine tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Ersoy’a tepki gösterdiler. Ersoy dışarı çıkartıldı.
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