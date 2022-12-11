Son şampiyon Fransa, İngiltere engelini geçti

2022 Dünya Kupası son çeyrek final maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadı'ndaki mücadeleyi son Dünya Kupası şampiyonu Fransa 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Avrupa devi, Çarşamba günü yarı finalde Fas ile karşı karşıya gelecek.





Son şampiyon, 17. dakikada Tchouameni’nin ceza sahası dışından attığı enfes golle 1-0 öne geçti. İngiltere akan oyunda geçemediği Lloris duvarını penaltıyla aştı; Kane 54’te maça 1-1’lik dengeyi getirdi. Fransa oyundan düştüğü anlarda Giroud’nun kafa vuruşuyla yeniden öne geçti. İngiltere 84’te ikinci penaltıyla beraberlik için umutlandı ancak Kane topu direğin üzerinden auta gönderince İngilizler büyük üzüntü yaşadı.





TCHOUAMENI’DEN ENFES GOL





Dev maçta gol perdesi 17. dakikada Real Madrid’in genç yıldızı Tchouameni’nin golüyle açıldı. Fransa seri paslarla sağ kanattan İngiltere yarı sahasına yerleşti. Griezmann’dan topu alan Tchouameni topu kontrol edip uzak mesafeden kaleci Pickford’un uzanamayacağı köşeye topu gönderip Fransa’yı 1-0 öne geçirdi.





İNGİLTERE 52’DE PENALTI KAZANDI

İngiltere’de topu sağ kanattan getiren Saka, Bellingham ile girdiği verkaç sonrası Tchouameni’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem hemen önünde olan pozisyonda beyaz noktayı gösterdi.





Topun başına geçen Harry Kane, 54. dakikada Tottenham’dan takım arkadaşı Hugo Lloris’i ters köşeye yatırarak İngiltere’yi 1-1’lik beraberliğe taşıdı.





Kane bu golle birlikte 80. milli maçında 53. golünü atarak Wayne Rooney’nin rekorunu egale etti.





BU KEZ GIROUD ÖNE GEÇİRDİ

İngiltere’nin 1-1’i bulmasıyla oyundan düşen Fransa, 78. dakikada milli takım tarihinin en golcü ismi Giroud ile 2-1 öne geçti. İlk golde de asist yapan Griezmann’ın sol kanattan yaptığı ortada Milan’ın forveti, Maguire’den önce kafa vuruşu yaparak Fransa’yı 2-1 öne geçirdi.





İNGİLTERE 2. PENALTISINI KAZANDI

80. dakikada Theo Hernandez’in Mount’un arkasından omzuyla yaptığı müdahale sonrası İngiliz oyuncular penaltı bekledi. Hakem VAR odasının uyarısıyla ekrandan pozisyonu izleyip İngiltere için ikinci penaltı düdüğünü çaldı.





HARRY KANE PENALTIYI KAÇIRDI

84’te penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Kane bu kez topu filelere gönderemedi. Kane topu üstten auta göndererek İngiltere’yi 2-2’lik beraberliğe getirme fırsatını tepti.